多傑羌佛文化藝術館與柯汶納市合辦聖誕樹點燈儀式

第三世多傑羌佛文化藝術館5日傍晚與柯汶納市公園和娛樂部、柯汶納聖誕遊行委員會共同點亮聖誕樹，民眾在聖誕樹下翩翩起舞。（記者楊青／攝影）

第三世多傑羌佛文化藝術館5日傍晚與柯汶納市公園娛樂部、聖誕遊行 委員會共同點燃聖誕樹，正式啓動柯汶納市聖誕節系列慶祝活動。這是當地華人 機構首次參與和支持該市的傳統活動，市府表示，因爲華人鼎力支持和參與，今年的聖誕點燈儀式盛況空前。

柯汶納市中心廣場當天在夜幕降臨之前已早早熱鬧起來。由音樂愛好者組成的大型樂隊，高奏聖誕歌曲；成群結隊的孩子們追逐著空中的人造雪花；聖誕老人駕駛小火車帶著小朋友穿梭在人群當中，一路歡聲笑語；第三世多傑羌佛文化藝術館被數千個彩燈和形態各異的彩燈動物裝扮一新，吸引民眾紛紛拍照留念；沿街擺開的數十個攤位，吃喝玩樂應有盡有。

華燈初上，主辦單位代表共同點燃20多米高的聖誕樹，民眾在聖誕音樂中翩翩起舞，整個柯汶納老城變成一個歡樂的海洋。

聖誕樹點燈儀式在柯汶納市已有30年歷史，也是當地社區民眾最喜愛的冬季節慶活動之一。柯汶納市長和市議員特別感謝第三世多傑羌佛文化藝術館對活動的支持和參與，出人出力出場地，使得今年的點燈活動規模更大，氣氛更濃。

位於柯汶納中心廣場的第三世多傑羌佛文化藝術館長期參與社區和文化公益活動，館長田博元表示，今年首次與柯市共同舉辦聖誕樹點燈儀式，提供大型停車場作為點燈活動的園游區，同時開放藝術館免費參觀，讓美國民眾有機會更多瞭解中華文化和藝術。

多年來，第三世多傑羌佛文化藝術館積極參與各種慈善活動，資助清寒。今年，文化藝術館捐款給柯汶納警局，幫助警局修繕內部設施，同時贊助非營利機構家長天地家庭信息中心（Parents' Place Family Resource and Empowerment Center），幫助有特殊需要的孩子和他們的家庭。

從今年開始，文化藝術館還將設立洛杉磯縣高中應屆畢業生清寒獎學金，獎勵有特殊才藝的低收入 家庭的學生，幫助他們完成學業，將來在專業領域有所成就。