階進慈善基金會5至11歲接種疫苗活動 7日開啟

5歲至11歲兒童即日起可開始接種輝瑞新冠疫苗。（路透）

5歲至11歲兒童即日起可開始接種輝瑞 新冠疫苗（Pfizer），南加州不少公益組織也都開放了兒童新冠疫苗的注射。

階進慈善基金會（Wealth by Health）將于7日（周日）上午9時至下午2時，在法印寺（Dharma Seal Temple）舉辦5至11歲兒童免費疫苗注射活動，同時有輝瑞疫苗、莫德納 疫苗和嬌生疫苗加強針接種服務。流感疫苗 也可打。地點位於3027 Del Mar Ave. Rosemead，CA 91770。民眾可在myturn.ca.gov網站預約，或撥打電話1-888-996-9985。無預約直接來打也可以。

此外，階進慈善基金會在La Canada高中也將舉辦五至11歲兒童免費輝瑞疫苗注射活動，地點位於La Canada高中大禮堂（4463 Oak Grove Dr，La Canada， CA 91011）。民眾可以在myturn.ca.gov網站預約，輸入郵編91011，即可搜索到該疫苗注射點，也可撥打電話1-888-996-9985，無預約直接來打也可以。此外，該地點對所有輝瑞疫苗、莫德納疫苗和嬌生疫苗第一針、第二針、加強針注射者開放。第一針接種時間是11月13日（周六），上午9時至下午3時，第二針注射時間是12月4日（周六）上午9時至下午3時。