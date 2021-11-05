被休無薪假強種疫苗 阿罕布拉學區員工抗議

阿罕布拉學區20多人集會，反對停薪脅迫強制接種疫苗。（記者丁曙／攝影）

阿罕布拉 聯合學區 （Alhambra Unified School District）有近150 名工作人員因拒絕打疫苗 ，自11月1日起被休無薪假。5日上午約有20位教職員工在學區總部外圍的人行道上舉旗示威，還有人開車在周圍街道上繞行長按喇叭，他們抗議學區停薪脅迫接種。

該場抗議活動由被休無薪假的員工自發舉行，他們因為宗教、醫療、人權、子女、個性等不同原因，拒絕接種新冠疫苗。但是，現在被休無薪假，沒有收入，影響生計，於是走上街頭發聲抗議。他們舉辦美國國旗和一些標牌，上面寫著「反對疫苗強制令」，「家長有權決定」等口號。

據現場一位抗議者介紹，阿罕布拉聯合學區約有2100名員工，目前約有150人沒有接種疫苗。這次集會是自發組織的，沒有得到學區教師工會或僱員工會的支持。

參加集會的一位高中華裔電腦技術員說，他本人是一位虔誠的教徒，相信天主，相信與生俱來的免疫力，因此，拒絕接受疫苗。其他抗議者也有各自的理由。但是，無論是接受或拒絕接種疫苗，都應該得到尊重，不應該強迫，更不可以停發薪資，斷絕生計。現在，他們不能休自己的年休假和病假，只能休無薪假。

還有集會者表示，加州已經可怕到連個人權利都已經沒有了，不打疫苗就用停職威脅。

疫苗惡法公開違憲，造成社會不安。他們呼籲更多人響應和聲援，加入他們的抗議行列。

還有一些人是家長，抗議學區強迫少年學童接種。他們相信孩童並不容易感染，主要是製藥公司想賺大錢，全面推廣疫苗。接種人口越多，疫苗利潤越大。