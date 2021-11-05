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駕駛打瞌睡對面撞車 河濱縣近期致命車禍多

記者啟鉻／河濱綜合報導
南加內陸近期發生多起致命車禍。（檔案圖）
南加內陸近期發生多起致命車禍。（檔案圖）

南加河濱縣莫瑞諾谷市（Moreno Valley）4日發生兩車對撞車禍，造成一名駕駛死亡。河濱縣警局表示，一名駕駛開車時打瞌睡，車輛失控撞向逆向車道行駛車，造成對方死亡。據悉，近期內陸已經發生多起致命車禍，多人死傷。

據警方資訊，4日晨約5時45分，一名車主駕駛紅色Kia Optima在Heacock街南向線行駛，司機打瞌睡致車輛失控，撞向北向線對面來車Toyota Camry，兩車迎頭對撞致對方司機死亡。肇事駕駛受輕傷送醫無礙。警方表示，無證據顯示肇事者是酒駕或吸毒導致車禍。

11月2日晚間約6時30分，聖伯納汀諾縣科爾登市（Colton）一名機車駕駛，在215號公路南向線行駛時，追撞前方一輛休旅車Buick SUV，因撞擊力度太大，機車駕駛被高高拋起，墜地後死亡。加州公路巡警局表示，事故與肇事車剎車系統失控有關。

河濱縣科洛那市（Corona）10月29日發生一起致命車禍，導致一人死亡，三人受傷。車禍發生在當日午後約4時30分。科洛那市男子駕駛車行駛至15號公路交流道時，失控翻覆，司機死亡，三名乘客重傷。肇事司機名叫Alex Bonilla，39歲。警方表示，肇事車當時自91號公路東向線通過交流道轉向15號公路北向線，但因駕駛轉向過急，失控從高架橋墜落，撞向Cresta路一個水泥燈桿，駕駛和兩名乘客被拋出，導致致命車禍發生。

車禍 加州 休旅

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