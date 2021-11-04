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洛縣制訂標準 若達到就可取消口罩令

記者李雪／綜合報導
目前工作場所都需戴口罩。圖為一家快餐店店員正在工作。（記者李雪／攝影）
目前工作場所都需戴口罩。圖為一家快餐店店員正在工作。（記者李雪／攝影）

洛杉磯縣公共衛生局局長費若2日制定了一系列標準，若能達到便可取消強制口罩令。目前洛縣要求大型戶外活動和工作場所等室內環境都必須戴口罩。

若要考慮解除口罩強制令，洛縣必須擁有三個聯邦疾病防治中心（CDC）定義的連續幾週「中度」病毒傳播。這意味著該縣的累計七天新病例率必須低於每10萬居民中50例。

而根據數據，洛縣目前的傳播率為每10萬居民中有83例，屬於「大量」傳播類別。費若指出，該縣上週該數字約為72。

此外還有必須達到的其他標準，包括連續三周的低住院人數、80%的12歲及以上居民的全面疫苗接種率，以及沒有可能導致新的感染激增、廣泛傳播的新冠「關注變種」的新報告。

截至10月28日，80%的12歲及以上的洛縣居民已接種至少一劑疫苗，72%的人已完全接種疫苗。費爾說，她希望該縣在寒假之前為該年齡段的所有居民接種80%的疫苗。

對於1000人以下的室內環境，包括工作場所，也必須滿足所有相同的標準，並且此類環境必須具有到位的疫苗驗證系統，以保障所有員工和客戶都已全面疫苗接種，以及對獲得批准的疫苗豁免人員的其他要求。

疫苗 洛縣 口罩

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