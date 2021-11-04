影╱加州最北高聳入雲的紅木公園 世界頂級的自然景觀

陽光穿過紅木森林，像天堂一樣。（蕭愛提供）

北加 從大蘇爾到俄勒岡南端，因為接近海岸線，大雨和濃霧，使沿海保持濕潤涼爽空氣，只有這裏有這種條件可以培養出最高且最古老的植物。 紅木能在這種環境下，一年一年成長，活過千年；長到三百呎高，造就難得一見的高大又長壽的森林公園，古木參天就是它最好的寫照。

影音來源：蕭愛提供

北加州 為了保護這些森林，設立了國家紅木公園和州立公園 共同管理，目前有一個國家公園四個州立公園，各有各的特色，共同點就是：走在紅木森林裏，特別神清氣爽，真希望能定居於此，享受取之不盡的芬多精。

在加州最北端的是Jedediah Smith Redwoods State park，這是美國國家公園及加州州立公園共同管理。已經非常接近俄勒岡州，佔地有1萬英畝大，有199公路穿過紅木公園。

公路兩側全是高大紅木，樹頂直衝雲霄，樹冠上的細小葉片綠意蔥蔥，有足夠空間讓陽光輕柔灑下，它穿過千年勁蒼老樹，煥發出像天堂般的感覺。

這個加州最北的紅木公園，大部分是第一次生長的原始寶藏，乍然入境，真是被它的巨大高聳震驚，它是巨木森林，古老森林，更可以説是最美的森林，難怪好多好萊塢好多大片曾經在此拍攝。

公園經過多年的整理、歸劃，有許多森林小徑，可以漫步其間。除了高大紅木外，它腳下的世界也異常豐富，不少倒下的樹，樹根全裸露，像是天成的屏風。倒下之巨樹樹幹，成了土地的營養，滋養更多小樹、小昆蟲、菇類、厥類植物，更豐富了整個森林。

美麗又有氣質的森林，原本是印地安人居住地。1821年一位白人穿越密西西比河、內華達山脈，到達太平洋沿岸，他看到美麗的河流，高大的紅木，寫在當時的報紙上，證實人類可以越過崇山峻嶺，到達美洲大陸的另一邊。這位白人就是Jedediah Smith。就是這一公園命名的來源。他發現的河叫史密斯河。這條風景秀麗的河是加州最大未設壩的河。夏天可以在河流上垂釣、游泳、泛舟。

森林內被開發好的小徑，也是多半以捐贈者的名字來命名。Stout Memorial Grove ，就是伐木工人的名字，他的太太將這片擁有最多300呎高林木的森林捐給紅杉森林聯盟組織。森林中的小徑有十來個停車位，來回步道有一哩長，坡度也不大，能夠通到史密斯河，是紅木公園中最受歡迎的森林曲徑。

這個古木參天的公園，沒有特別標示神木的年齡，他們希望遊客只在林中小徑中漫步，不要打擾神木，更不要踩到地面上的任何小植物，大家共同愛護這個難得跨越時空的神木公園。

毫不誇張的説，北加州的參天古老紅木森林是世界頂級的自然景觀。五嶽歸來不看山，黃山歸來不看嶽。遊過北加紅木森林後，再也找不到如此雄偉高大，又上千歲的紅木歲月大使。

Jedediah Smith Redwoods State Park

1440 Highway 199Crescent City, CA 95531

101公路往北轉199公路

（707）464-6101