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為保護主人 狗追趕美洲獅後受重傷縫30針

記者邵敏/洛杉磯綜合報導
為保護主人，狗狗追趕美洲獅後受重傷縫了30針。（KTLA 5視頻截圖）
為保護主人，狗狗追趕美洲獅後受重傷縫了30針。（KTLA 5視頻截圖）

洛杉磯縣北邊山腳下的拉汶（La Verne）市的一隻家犬，上週五為保護主人，從後院開始一路爬上山坡，無所畏懼地追趕一頭美洲獅，後受重傷縫了30針。

10月29日（週五）晚上8時左右，拉汶居民Mary Padres在她的院子裡發現一隻美洲獅正盯著她看，「它真的就在那裡看著我，我嚇壞了，開始尖叫，它太大了，這非常可怕。」Padres大喊大叫，家人都跑出來看發生了什麼，就在那時，家裡七歲30磅的混血牧羊犬（shepherd mix）Rocky跳了起來，衝向那隻美洲獅，把它趕出家門。

十幾歲的女兒Verena和Ashley說，她們開始驚慌失措，因為不知道會發生什麼，「我們非常害怕狗狗Rocky回不來了。」

當美洲獅消失在夜色中時，Rocky一路追趕並爬上山坡，一家人很著急，在黑暗中呼喚它，生怕發生最壞的情況。之後他們就發現Rocky全身流血，受了重傷，頭部傷口很深，幾乎可以看到它的大腦或頭骨。Padres說狗狗需要縫30針左右，全身都有傷，但幸運的是它活了下來，「Rocky是為了保護我們，它絕對是一名鬥士。」

拉汶警察局和內陸山谷人道協會（Inland Valley Humane Society ）正在調查這起事件，並提醒居民在野生動物棲息的地區保持警惕。

該機構在一份新聞稿中說，「美洲獅襲擊狗的報告並不常見，當狗晚上留在戶外沒有保護時，偶爾會發生這種情況，如果一隻狗對美洲獅有攻擊性，美洲獅就會反撲，這是可以預見的行為。」警局表示，居民應採取預防措施，例如將寵物及其食物帶入室內，尤其是在美洲獅積極捕獵的夜晚。

為保護主人，狗狗追趕美洲獅後受重傷縫了30針。（KTLA 5視頻截圖）
為保護主人，狗狗追趕美洲獅後受重傷縫了30針。（KTLA 5視頻截圖）

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