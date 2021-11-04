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南加警匪追逐跨三縣持續12 小時 貨櫃車大盜投降

記者丁曙／南加州綜合報導
警匪徹夜追逐，嫌犯（橘色衣）被迫走出卡車駕駛室。（KTLA）
警匪徹夜追逐，嫌犯（橘色衣）被迫走出卡車駕駛室。（KTLA）

一名偷盜大型貨櫃車的嫌犯司機，被警察追逐和對峙了約12小時後，最終在橙縣55號公路向警察舉手投降，結束了這場破紀錄的加州高速公路追逐戰。

11月3日周三晚間，一名嫌犯駕駛偷盜的大型貨櫃車，被加州高速公路巡警隊（California Highway Patrol，CHP）追逐。但是嫌犯拒不下車，帶領十多輛警車在高速公路演繹了警匪追逐大戰，行程跨越了南加州三個縣。最後，警察在橙縣境內的55號公路鋪設鋼釘板條攔截，導致這輛貨櫃車的18個輪胎中有幾個被剌破洩氣，最後無法行駛，在聖塔安那（Santa Ana）停下來。

直至4日周四上午8時許，這名嫌犯男子還拒絕下車，繼續在55號公路中間同周圍的警察對峙，直至上午8點40分後，他才下車舉手投降。

據主流報導援引CHP警官的說法，這輛大型貨櫃車3日（週三）晚間8 點左右，在貝爾（Bell）市的一家食品服務倉庫的中院裡被盜，此後引發了警匪追逐大戰。

嫌犯司機駕車穿過聖費南度谷（San Fernando Valley），沿 5 號高速公路向北行駛，沿 118 號高速公路向西進入西米谷（Simi Valley），然後駛入范杜拉縣（Ventura County），在警車追逐下返回洛杉磯縣（Los Angeles County），最終在橙縣（Orange County）被攔截。

警局已在沿途鋪設了多個鋼釘板條試圖攔阻貨櫃車，其中幾個輪胎在追捕過程中已被扎破。但是，嫌犯不肯罷休，依然駕駛破損的貨車一路慢速行駛，直至4日凌晨3點左右，被迫停在聖塔安那麥克阿瑟大道附近的 55 號高速公路上。

此時，警匪追逐已經達七小時之久。然而，嫌犯拒絕下車同警察對峙，導致55號南行路段的交通中斷超過五小時。當局調動特警戰車包圍了大貨車駕駛室，直到4日上午 8 點 40分，悍匪才被迫走出了卡車，舉手向警察投降。

為了周遭交通安全，週四早晨，當局關閉了南行高速公路的所有車道。然後，又調遣拖車設法拖走這輛車胎破損的大貨櫃車，南行高速公路的所有車道一度關閉。

警匪徹夜追逐，嫌犯（橘色衣）在高速公路上舉手向警察投降。（KTLA）
警匪徹夜追逐，嫌犯（橘色衣）在高速公路上舉手向警察投降。（KTLA）

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