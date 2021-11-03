洛杉磯中領館警告電信詐騙猖獗有3人上當 留學生當心

駐洛杉磯總領館警告，電信詐騙猖獗，留學生務必當心。（記者丁曙／攝影）

中華人民共和國駐洛杉磯總領事館3日發出通知，近期南加州 三名中國留學生 先後接到冒充「總領館」、「廣州公安機關」的電話，稱其護照被人冒用，涉嫌國際詐騙 等重大刑事案件，警方將對其進行逮捕。在詐騙分子「清查資金」或「取保候審」恐嚇誘導下，三人多次按對方要求向指定賬戶匯款，造成重大錢財損失。

自2017年以來，總領館通過各種方式提醒領區內中國公民當心電信詐騙，並多次舉辦相關留學安全講座。但是，包括受騙學生在內的一些中國公民，未能及時關注總領館提醒，因電信詐騙而損失巨額錢款的案件仍時有發生。

總領館再次提醒領區內中國公民，特別是留學生及其家人注意：

一、認真閱覽總領館網站發佈的「詐騙陷阱」專題提示，瞭解詐騙套路，提高風險意識，特別要注意做到「七不一要」，避免受詐騙分子誘導而陷入圈套。

二、建議留學生家長對涉世未深的子女給予特別關注，日常多做警示提醒，對其大額匯款動向保持警惕，避免受騙造成不可輓回的經濟損失。

三、如察覺可能被騙，應第一時間向當地警方、收款行所在地警方和相關銀行報案，力爭凍結止付，同時向總領館和美相關機構報告，尋求協助。