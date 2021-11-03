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已完全接種疫苗的洛市市長 參加聯合國氣候會議染疫　

記者李雪／綜合報導
圖為賈西提上周在洛市的活動上。（記者李雪／攝影）
圖為賈西提上周在洛市的活動上。（記者李雪／攝影）

3日在蘇格蘭的格拉斯哥（Glasgow）參加聯合國氣候變遷會議期間，已完全接種疫苗的洛杉磯市市長賈西堤(Eric Garcetti) 新冠檢測呈陽性。

市長與大約七名工作人員一起參加了這次會議，他們的檢測結果均為陰性。市長推特帳戶上的公告顯示，今天早些時候，賈西堤市長的新冠檢測呈陽性。他目前感覺良好，在酒店房間內隔離。

根據聯合國會議指南，賈西堤在整個行程中頻繁進行自我鼻拭子測試，結果都呈陰性，包括3日兩次都收到陰性結果。但是2日市長及其工作人員進行PCR核酸檢測，以返回美國，結果3日結果出爐是陽性。

市長團隊正在研究隨著賈西堤在格拉斯哥隔離後的日程，他原定於4日返美。而原定3日的「紐約時報」關於城市挑戰和應對氣候危機的解決方案的小組討論會被取消。

在接受ABC7的午間採訪中，賈西堤說，「我感覺很好，這意味著我認為最好的情況是我得到了假陽性，或者是最壞的情況，但作為一個雙重接種的人，症狀非常輕微」。他告訴電視台，如果他的檢測結果呈陽性，他必須隔離十天。他說他接種了莫德納（Moderna）疫苗，並計劃接受加強注射。

「但這是一個真正的提醒，當你放鬆警惕時，即使你按照我們一直在做的方式正確地遵循一切─戴口罩，確保你遵守防疫守則─當你與人們混在一起時，你應該洗手，確保戴口罩，你應該做所有事情」。他說，「但仍有突破感染的機率，這就是疫苗如此重要的原因。如果沒有它，你可能會被送往醫院，如果你沒有接種疫苗，當你被感染時，你的死亡機率會增加11倍」。

賈西堤告訴媒體，他計劃在隔離期間繼續工作，儘管他「必須調整睡眠才能做到」。

賈西 檢測 疫苗

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