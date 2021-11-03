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中醫夫婦不打疫苗不戴口罩 疫情期間帶孩子玩遍美國

記者邵敏／洛杉磯報導
中醫夫婦不打疫苗不戴口罩，疫情期間帶孩子玩遍美國。（unsplash.com）
中醫夫婦不打疫苗不戴口罩，疫情期間帶孩子玩遍美國。（unsplash.com）

洛杉磯亞凱迪亞市（Arcadia）一對華人夫婦，有著多年從事中醫的經驗，面對新冠疫情，一年多來他們盡量堅持不戴口罩，也不接種疫苗，還帶著孩子玩遍美國。如今連選擇孩子的學校也要求不戴口罩，夫妻倆堅信依靠自身的免疫力，就能夠抵抗病毒。

張先生在中國有著十多年的從醫經驗，幾年前移民到美國後繼續從事中醫行業，妻子也是一名中醫藥劑師。對於新冠病毒，他們有著自己堅定的看法，「病毒一定是與人類共存的，我們不想抵抗它，只想學會與病毒如何相處。」

自疫情開始以來，張先生夫婦堅持不戴口罩，他們覺得一直戴口罩對人體帶來的傷害，遠比病毒本身更可怕，「我們去哪裡都不戴口罩，除非對方要求，比如超市、商家要求顧客戴口罩才能進入，那我們會配合。」就連為孩子挑選幼兒園，夫妻倆也特意選擇不要求孩子戴口罩的學校。張先生認為，「對於年幼的孩子來說，讓她一直戴著口罩，不能正常呼吸，帶來的身體、精神危害更大，我們選擇的學校，一定是不能強制孩子戴口罩。」

疫情一年多，就在大部分人選擇居家防疫的時候，夫妻倆卻帶著孩子玩遍美國，「這一年我們去了很多地方，一些地方因疫情關閉了，開放的地方我們都去，遊客很少，玩得也特別開心。」

當人們普遍接受疫苗的時候，張先生卻有著自己的看法，他說他不是反疫苗人士，並認為疫苗確實有很好的防疫效果，對老年人、有基礎疾病的人來說，能有效預防重症和死亡率，但他覺得他和妻子沒必要接種疫苗，「我們年輕健康，相信自身的免疫力能夠抵抗病毒，不需要注射疫苗。」

張先生表示，從中醫角度看，包括疫苗在內的所有西藥，主要目的是為了殺死病毒，是針對大部人研發的，但中醫對症下藥，針對個體症狀配藥，「西醫在殺死病毒的同時，也會傷害人體其它健康細胞，但中醫對每個人用藥都不一樣，更有針對性，這也是我們不願接種疫苗的原因之一。」

據張太太敘述，一年多來，他們也目睹身邊不少朋友感染新冠病毒，但大部分都是輕微症狀，幾週後就恢復，也有一個朋友的父親，本來就有基礎疾病，感染後不幸去世。因此他們表示，每個人都需衡量自身狀況，決定是否接種疫苗，他們的意見並不代表大多數人。

那張先生夫妻倆堅持疫情期間不戴口罩、也不打疫苗，會擔心感染病毒的風險嗎？張太太的意見與丈夫一致，她說感染新冠的可能性肯定是有的，但並不擔心，「即便感染，我們相信自己的身體會扛過去，同時我們也會給自己配一些中藥，對症下藥，不會有問題。」

張先生補充說，他相信物競天擇的自然法則，「人類社會的進展一直是適者生存的過程，我們足夠強壯就能挺過去，戰勝病毒，如果不夠強壯就會被淘汰，只有這樣，人類的遺傳因子才會越來越強大。」同時他說，新冠病毒只是一個開始，未來社會類似新冠這樣的病毒會不斷出現，人類只有學會接受它們適應它們，才是最好的選擇。

口罩 疫苗 疫情

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