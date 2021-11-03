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洛縣亞裔夫婦遭闖入捆綁 被搶走保險箱 損失逾萬

記者啟鉻╱綜合報導
圖為案發街區。（谷歌地圖）
圖為案發街區。（谷歌地圖）

洛杉磯縣華人聚居的縣屬地哈仙達岡（Hacienda Heights）的一對亞裔夫婦，近日晚間遭兩名搶匪闖入住宅。武裝搶匪將夫婦捆綁，搶走保險箱，內有萬元現鈔和首飾。警方趕到後將夫婦解脫，遭搶夫婦受驚嚇未受傷。據悉，受害者均是亞裔，但不確定是否為華裔

根據聖蓋博谷論壇報，案發在11月1日晚8時14分。警官勒伊巴（Robert Leyba）表示，遭搶劫夫婦年齡分別是56歲和60歲。居住在Cardillo街3000號街區。案發時一名持刀搶匪與同夥，從一扇未關閉的房門闖入，將這對夫婦捆綁後，逼迫夫婦交出財物。後將保險箱搶走，內有萬元現鈔及部分首飾。搶匪得手後進入房門逃跑。

警方接到報警後，趕到才將捆綁夫婦解脫。夫婦兩人沒有受傷。警方表示，兩名搶匪是非裔，身高約六呎，體重200磅，穿深色衣服，遮擋臉部。

洛縣警局工業市警局值班警官3日在本報記者查詢時表示，確認受害者是一對亞裔夫婦，但未透露是否華裔屋主。

當地過去其實也曾發生類似案件，記者在2014年12月間就曾採訪到，三名武裝搶匪闖入當地一對華裔夫婦住宅，將夫婦捆綁後，搶走現鈔約4000元及部分首飾。案發時間是在一個周日晚7時14分。在當地一個購物中心經營首飾的華裔夫婦返家後，遭搶匪闖入捆綁搶劫，女性屋主還遭到一名歹徒攻擊。三名搶匪均遮擋面部，得手後跑走。

警方表示，受害夫婦遭歹徒捆綁大約一個半小時，受輕傷。

華裔 亞裔 保險

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