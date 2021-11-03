洛市首個台灣華語文學習中心揭牌

圖為剪彩現場。（楊賢怡提供）

台灣 華語文學習中心—位於洛杉磯 市聖費南度谷的聖峪華協中文學校，2日舉行開幕及揭牌儀式。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境、洛僑中心主任張皓鈞，一些僑務委員及僑務諮詢委員出席並剪彩。當地民選官員代表也參加活動表達祝賀。

聖峪華協會長楊賢怡表示，目前南加 有三所中文學校被中華民國僑委會遴選設立為台灣華語文學習中心，全美共有15所學校獲選。南加設立華語文學習中心的三所中文學校，分別是橙縣爾灣中文學校、洛杉磯縣聖瑪利諾中文學校，還有就是聖峪華協中文學校。其他兩所中文學校日前已經掛牌。雖然聖峪華協中文學校設立的台灣華語文學習中心於9月4日開課，但在11月2日舉行正式掛牌儀式。

楊賢怡說，他擔任聖峪華協會長，也負責台灣華語文學習中心—聖峪華協中文學校日常事務。設立台灣華語文學習中心，首期課程自9月4日至12月15日，共計15周，每周六上課，主要針對聖費南度谷其他族裔民眾，每次兩小時華語文課，一個小時文化課，每班以十人為主，教授實用會話及商用華文，並持續擴大規模。

聖峪華協於1971年創立，今年是華協創立50周年，長期在南加州聖費南度谷傳播中華文化，促進族裔和諧。

當天開幕及揭牌儀式，出席嘉賓還有僑務委員林國彥、王梅鳳、羅明僑、溫玉玲，僑務諮詢委員高啟正、梁永泰、朱碧雲、劉煥君，以及全美中文學校聯合總會總會長李梅如、南加州中文學校聯合會會長吳俊毅，洛僑中心副主任廖儷雲、鄭心茹，還有聖峪華協歷任會長、理事50多人參加。