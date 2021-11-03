洛市首個台灣華語文學習中心揭牌
台灣華語文學習中心—位於洛杉磯市聖費南度谷的聖峪華協中文學校，2日舉行開幕及揭牌儀式。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境、洛僑中心主任張皓鈞，一些僑務委員及僑務諮詢委員出席並剪彩。當地民選官員代表也參加活動表達祝賀。
聖峪華協會長楊賢怡表示，目前南加有三所中文學校被中華民國僑委會遴選設立為台灣華語文學習中心，全美共有15所學校獲選。南加設立華語文學習中心的三所中文學校，分別是橙縣爾灣中文學校、洛杉磯縣聖瑪利諾中文學校，還有就是聖峪華協中文學校。其他兩所中文學校日前已經掛牌。雖然聖峪華協中文學校設立的台灣華語文學習中心於9月4日開課，但在11月2日舉行正式掛牌儀式。
楊賢怡說，他擔任聖峪華協會長，也負責台灣華語文學習中心—聖峪華協中文學校日常事務。設立台灣華語文學習中心，首期課程自9月4日至12月15日，共計15周，每周六上課，主要針對聖費南度谷其他族裔民眾，每次兩小時華語文課，一個小時文化課，每班以十人為主，教授實用會話及商用華文，並持續擴大規模。
聖峪華協於1971年創立，今年是華協創立50周年，長期在南加州聖費南度谷傳播中華文化，促進族裔和諧。
當天開幕及揭牌儀式，出席嘉賓還有僑務委員林國彥、王梅鳳、羅明僑、溫玉玲，僑務諮詢委員高啟正、梁永泰、朱碧雲、劉煥君，以及全美中文學校聯合總會總會長李梅如、南加州中文學校聯合會會長吳俊毅，洛僑中心副主任廖儷雲、鄭心茹，還有聖峪華協歷任會長、理事50多人參加。
上一則
華商將在洛市華埠建造411個單元的八層公寓樓
下一則
FB留言