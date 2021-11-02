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蒙市商家慶祝華裔市長生日 同時交流商家想法

記者張宏／蒙特利公園市報導
蒙特利公園市市長饒影凡(Yvonne Yiu，右四)2日來到蒙市的華人商家。（記者張宏／攝影）
蒙特利公園市市長饒影凡(Yvonne Yiu，右四)2日來到蒙市的華人商家。（記者張宏／攝影）

蒙特利公園市市長饒影凡(Yvonne Yiu)2日來到蒙市的華人商家，一方面接受商家替其慶祝其50歲生日，另一方面傾聽商家的想法，幫助其解決問題。同時也為为明年競選加州主計長（state controller）開始造勢。

影音來源：記者張宏

在蒙市的天仁茗茶，饒影凡和洛杉磯華僑文教服務中心主任張皓鈞，及商家陳貴東等人聚集一起，吃生日蛋糕品茶聊天。饒影凡表示，很高興大家為她慶祝生日，同時她也趁機和商家溝通，了解大家的訴求和心聲。包括遊民日益增加、城市經濟恢復等問題，都是商家關心的話題，希望將來政策上能幫助到商家。她同時也對競選主計長充滿信心，這個職位一直都是華人擔任居多，她本身也有財務方面的經驗，是合適的人選。

張皓鈞表示，蒙市和台灣的永和是姐妹市，希望隨著疫情趨緩，僑教中心為僑胞提供更好的服務，也希望大家注意健康，蒙市華人商家的生意能蒸蒸日上。

商家陳貴東表示，現在生意難做，茶葉在港口堆積進貨速度變慢，運輸成本數倍增加，導致十多年沒有漲價的他們，最近也開始調價。這次邀請市長來店裡和大家交流的目的，就是希望能解決商家問題，幫助城市創造更多的稅收。隨疫情好轉，他對未來，尤其是茶飲料市場的未來充滿信心，他計劃明年開設多家特許經營店，擴大品牌的影響力，尤其是受疫情影響，很多店鋪空閒，可獲得比較好的價格。

皇佳商業銀行代表Diana郭也出席，她說，疫情對小商家衝擊巨大，不過政府和銀行都有相關補助計劃，尤其是銀行對小商家提供小額貸款，歡迎大家諮詢。

黃趙企晨博士（Dr. Sophie C. Wong）和僑務諮詢委員楊賢怡等人也出席活動。

蒙特利公園市市長饒影凡(Yvonne Yiu)2日來到蒙市的華人商家，前排左起依...
蒙特利公園市市長饒影凡(Yvonne Yiu)2日來到蒙市的華人商家，前排左起依次是僑務諮詢委員楊賢怡、洛杉磯華僑文教服務中心主任張皓鈞、蒙特利公園市市長饒影凡、商家陳貴東、黃趙企晨（Dr. Sophie C. Wong）。（記者張宏／攝影）

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