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南加華男機上毆打空乘 原來才開刀變易怒 有隱情

記者張宏／綜合報導
因拒絕戴口罩且毆打空乘的橙縣爾灣的20歲男子布萊恩許（Brian Hsu，音譯）1日出庭，他認為自己有隱情。（CBS截圖）
因拒絕戴口罩且毆打空乘的橙縣爾灣的20歲男子布萊恩許（Brian Hsu，音譯）1日出庭，他認為自己有隱情。（CBS截圖）

日前在美國航空紐約飛往橙縣約翰韋恩機場（John Wayne Airport）的航班上，因拒絕戴口罩且毆打空乘的南加橙縣爾灣20歲男子布萊恩許（Brian Hsu，音譯）11月1日出庭，他辯解自己因才做完腦部手術，精神恍惚，對聲音敏感，且右手受傷，不是故意也沒法握拳毆打空乘。他現在面臨在美國特殊飛機管轄範圍內干擾機組人員和襲擊的指控。

布萊恩許告訴調查人員，他當時在羅德島接受腦部手術以重建部分頭骨，之後乘坐美國航空飛機返回爾灣的家。他去年秋天在紐約市遭到襲擊時受傷，他因受傷而遭受心理傷害，包括耳鳴、噁心、頭暈和失去平衡。他描述自己對聲音很敏感，經歷了精神迷霧（mental fog），並表示他的父母也認為他「行為與過去不同」。

他說，他沒有看到受害者在撞擊後捂著鼻子，也沒有看到血。他不記得此舉的影響有多大。他告訴調查人員，他不可能用拳頭擊打受害者，因為他在幾週前因踢足球導致右手受傷，無法用手握拳。在飛機上乘客聽到一名乘務員遭到毆打，及將他限制在座位上的消息後，都斥責他，表示不想聽他解釋。

當時和被告同機的母親則告訴調查人員，她的兒子確實在羅德島做過腦部手術，且因為無法靜坐而容易生氣，需要常伸展身體。兒子很怕人摸他的頭，最近一次鍛煉時手指骨折，不能握拳。

受害的空乘被擔架抬下飛機，送往醫院過夜，她被告知她有腦震盪和鼻子骨折。她表示，她的鼻子、頭部和鼻竇仍然疼痛。當她覺得有什麼東西襲擊她時，她正在走廊裡。她轉身問被告他是否還好，他沒有道歉，而是說他需要上廁所。她告訴他，他需要回到座位上，因為飛行員已打開了「 繫好安全帶」的標誌。

據起訴書，被告然後舉起雙臂，好像要伸展一下，但手肘向下並擊打了她的頭部。然後她擺出防禦的姿勢，被告先退縮了，她說他朝著她衝了過來，揮舞著手臂。

另一名乘務員也過來幫忙，她聲稱，被告似乎又退縮了，但他又衝向受害者，並用緊握的拳頭打她的臉。受害者表示，加害者的母親隨後走近她並說：「他不是故意的」。

聖塔安那聯邦法院法官目前就被告開出1萬元保釋金，且要求被告不要未經允許隨意旅行。此案將在11月15日在丹佛的聯邦法庭再次審理。

美國 紐約市 橙縣

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