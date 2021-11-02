加州租金援助資金等著租戶和房東領 洛縣政委敦促利用

縣政委員蘇麗絲。（本報檔案照）

洛杉磯縣政委員蘇麗絲 (Hilda Solis) 2日敦促租戶和房東，利用加州 政府提供的租金 援助資金，無力支付房租或無法收得租金的房東，都應了解該項目，並透露洛縣某些地區的參與率較低，包括聖蓋博谷。

「令人沮喪的是，在東洛杉磯、洛杉磯東南部和聖蓋博谷的部分地區，租戶和房東的參與度仍然很低，這表明需要做更多的工作來提高參與度」，蘇麗絲在聲明中說，「擁有超過6.6萬無住所（unhoused）的居民，解決我們的住房和遊民危機仍然是本縣的第一要務」。

在2020年收入低於該縣收入中位數80%的家庭的租戶都有資格申請，但會優先考慮收入等於或低於該水平50%的租戶。聯邦住房和城市發展部設定的收入中位數為 7.73萬元，該數字的80%也就是6萬1840元。任何滿足收入條件的租戶都可以申請，無論是公民身份或移民身份。

在縣政委員批准向加州返還8400萬元資金之後，蘇麗絲發表了上述評論，加州目前正在代表洛縣管理緊急租金援助。據蘇麗絲稱，截至10月23日，加州已向洛縣分配了3億815萬2988元的租金減免，幫助了2萬5937個洛縣家庭。

該計劃還沒有結束日期，蘇麗絲警告說，繼續提供租金援助對於避免遊民的進一步增加至關重要。她敦促任何需要幫助支付房租的人，或者無法從租戶那裡獲得付款的居民訪問stayhousedla.org，或致電888-694-0040了解詳情。