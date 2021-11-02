我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」

世界OnAir／香港跨性別男生 看美脫口秀演員為何引眾怒

加州租金援助資金等著租戶和房東領 洛縣政委敦促利用

記者李雪／綜合報導
縣政委員蘇麗絲。（本報檔案照）
縣政委員蘇麗絲。（本報檔案照）

洛杉磯縣政委員蘇麗絲 (Hilda Solis) 2日敦促租戶和房東，利用加州政府提供的租金援助資金，無力支付房租或無法收得租金的房東，都應了解該項目，並透露洛縣某些地區的參與率較低，包括聖蓋博谷。

「令人沮喪的是，在東洛杉磯、洛杉磯東南部和聖蓋博谷的部分地區，租戶和房東的參與度仍然很低，這表明需要做更多的工作來提高參與度」，蘇麗絲在聲明中說，「擁有超過6.6萬無住所（unhoused）的居民，解決我們的住房和遊民危機仍然是本縣的第一要務」。

在2020年收入低於該縣收入中位數80%的家庭的租戶都有資格申請，但會優先考慮收入等於或低於該水平50%的租戶。聯邦住房和城市發展部設定的收入中位數為 7.73萬元，該數字的80%也就是6萬1840元。任何滿足收入條件的租戶都可以申請，無論是公民身份或移民身份。

在縣政委員批准向加州返還8400萬元資金之後，蘇麗絲發表了上述評論，加州目前正在代表洛縣管理緊急租金援助。據蘇麗絲稱，截至10月23日，加州已向洛縣分配了3億815萬2988元的租金減免，幫助了2萬5937個洛縣家庭。

該計劃還沒有結束日期，蘇麗絲警告說，繼續提供租金援助對於避免遊民的進一步增加至關重要。她敦促任何需要幫助支付房租的人，或者無法從租戶那裡獲得付款的居民訪問stayhousedla.org，或致電888-694-0040了解詳情。

租金 蘇麗絲 加州

上一則

洛市市長候選人建議增加一倍的市議員、減一半年薪

下一則

洛杉磯機場上空多次出現不明飛行物 FBI揭真相

延伸閱讀

洛市市長候選人建議增加一倍的市議員、減一半年薪

洛市市長候選人建議增加一倍的市議員、減一半年薪

富豪以1.77億買洛縣豪宅 創加州最高房價紀錄

富豪以1.77億買洛縣豪宅 創加州最高房價紀錄

紐約飛加州 華男毆空服員至腦震盪 辯稱只是伸懶腰

紐約飛加州 華男毆空服員至腦震盪 辯稱只是伸懶腰
加州新冠疫情緩升 天寒、節日群聚…今冬嚴防暴衝

加州新冠疫情緩升 天寒、節日群聚…今冬嚴防暴衝
明年加州全保聯邦補助更多 即日起可請

明年加州全保聯邦補助更多 即日起可請
屋崙首個遊民微型屋啟用 有床電衛浴 解決住房危機

屋崙首個遊民微型屋啟用 有床電衛浴 解決住房危機

熱門新聞

美國政府將於11月8日放寬入境限制，但是中國政府目前沒有放寬入境增加航班的趨勢。（檔案圖）

洛城飛台灣每周9班 台美航班11月票價將趨正常

2021-10-30 02:20
亞凱迪亞市近日發生華人在車庫被搶走汽車。（示意圖，亞市警局臉書）

洛縣華人自家車庫被搶走車　歹徒先要他下車面壁跪下

2021-10-28 19:26
南加亞凱迪亞（Arcadia）華人地產經紀史瑞雪（譯音）26日認罪，將募集的資金用於私人用途 。（史瑞雪推特圖片）

華人地產經紀認罪 謊稱投資可獲簽證 集資2160萬供私人揮霍

2021-10-27 02:19
圖片來自中央流行疫情指揮中心。

因應春節入境台灣人潮 居家檢疫措施放寬為「10+4」

2021-11-01 15:24
華男張先生的寶馬車，在停車狀態下離奇失火。（記者邵敏／攝影）

世說新聞／買完菜華男寶馬燒成灰 仇華縱火還是自燃？

2021-10-30 12:40
洛杉磯每月1000元現金援助計劃申請於本週五開始。（unsplash.com）

洛市將為低收入戶每月發放1000元 持續一年 唯須申請

2021-10-27 18:34

超人氣

更多 >
女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 老婆還把風

女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 老婆還把風
馬斯克推特吟曹植「七步詩」 網：感嘆加密貨幣消長？

馬斯克推特吟曹植「七步詩」 網：感嘆加密貨幣消長？
矽谷巴洛阿圖再傳臥軌事件 死者為華人

矽谷巴洛阿圖再傳臥軌事件 死者為華人
厭倦高房租…一家三口搬進無法站直的「帶輪小房子」

厭倦高房租…一家三口搬進無法站直的「帶輪小房子」
29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡

29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡