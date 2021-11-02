洛市市長候選人建議增加一倍的市議員、減一半年薪

洛杉磯2022市長競選人、市檢察官邁克·富爾（Mike Feuer）一日表示，他將尋求一項投票案，將洛杉磯市議會市議員的規模擴大一倍，但降低市議員工資，每位市議員只拿他們現在22萬3829元年薪的一半。(KTLA)

洛杉磯 市長選戰再現奇招。洛杉磯2022市長競選人、洛市檢察長邁克·富爾（Mike Feuer）1日表示，作爲市長競選政見的一部分，他將尋求一項投票 案，將洛杉磯市議會市議員的規模擴大一倍，但降低市議員的工資，每位市議員只拿他們現在22萬3829元年薪的一半。

富爾在今年9月宣佈競選洛杉磯市長席位時，首度提出增加洛杉磯市議員的理念，但當時說者不認真，聽者也不當真。不過富爾周一在洛杉磯市政廳外發表的競選演講中，重申這一立場，引人注目。

同時，富爾也呼籲洛杉磯市2031年重新劃分地區，建立自己的委員會，取代目前的洛杉磯市議會。他認爲，權力應該掌握在人民的手中，而不是由自私的政客控制。他認爲，裁減管理地區將使議會成員更接近社區，更好的服務民眾。

洛杉磯市人口近400萬，市議員15人。紐約 人口大約是洛杉磯市兩倍，有51名市議員；而擁有270萬人口的芝加哥，市議員人數為50 名。富爾表示，更多的市議員能讓居民的訴求獲得更快更切實的回應，包括無家可歸者問題、公共安全和交通堵塞等問題，不會成爲皮球被踢來踢去，沒有人管。

他表示，社區獨立性和更高透明度的呼聲不斷，但洛杉磯市議會故意視而不見，目的是可以繼續操縱這個過程來為他們謀取利益。但這個系統永遠不會為選民的利益服務，現在是洛杉磯市議會改革的時候了。

富爾說，他將組建一支志願者隊伍來收集簽名，希望在2022年11月的選舉中獲得投票機會。