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南加內陸年輕媽媽殺死幼兒扔垃圾回收站 現被捕

河濱訊
河濱縣31歲年輕媽媽殺死幼兒丟棄垃圾回收站，圖為被拘捕嫌犯。（警方提供）
河濱縣31歲年輕媽媽殺死幼兒丟棄垃圾回收站，圖為被拘捕嫌犯。（警方提供）

南加河濱縣（Riverside County）一名年輕母親涉嫌將幼兒殺死後，丟棄到臨近城市一處垃圾回收站，警方經過數月調查近日將嫌犯拘捕，被控謀殺不得保釋。無獨有偶，洛杉磯縣克萊蒙市日前發生年輕母親殺害幼兒後自殺。

河濱縣警方表示，31歲嫌犯皮維豪絲（Brittany Suzanne Peevyhouse），海梅特市（Hemet）居民，於10月29日被拘捕。她涉嫌殺死九個月大幼兒，丟棄在派里斯市一處垃圾回收站，地址是Goetz路1700號街區，臨近Ellis路。

縣警局警官漢密爾頓表示，2021年1月22日，有居民在垃圾回收站發現幼兒遺體後報警。警方經過數月調查，最終將嫌犯匹維豪絲拘捕。法醫調查證實，幼兒是被重物擊打致死，具體細節沒有公布。

就在不久前，洛杉磯縣發生33歲年輕媽媽殺死18個月幼女後自殺命案。克萊蒙市（Clarement） 警局表示，案件發生在市區一棟集合公寓。10月26日晚間有居民報警，稱一對母女已經失聯多日。警員到母女居住公寓做狀況調查（welfare check），發現母女遺體，警方初步判斷是一起謀殺/自殺案。

命案發生在市區Morton Circle1400號街區，警方說，警員到達公寓的失聯母女居所後，敲門無人應答。警員感到可疑，於是破門進入室內檢查，發現33歲女子貝卡拉（Anabel Reyes-Becerra）和幼女阿芮瓦羅（Arianny Reyes-Arevalo）身上有血跡，已無任何反應，待急救人員趕到時確定母女已死亡多日。

警方表示，根據初步情況判斷，該命案屬於媽媽殺死幼女，然後自殺。案件現場發現凶器是一把刀。警方研判無跡象有任何嫌犯與該案有關係。

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