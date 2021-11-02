富豪以1.77億買洛縣豪宅 創加州最高房價紀錄

該莊園佔地七英畝，介於天堂灣（Paradise Cove）和 Escondido 海灘之間。（谷歌地圖）

在一項歷史性的交易中，億萬富豪風險投資 家Marc Andreessen斥資 1.77億美元購買南加洛杉磯縣馬里布(Malibu)的一處龐大莊園，這是加州 有史以來最高的房屋售價，打破了亞馬遜創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos)去年創下的紀錄。

該莊園佔地七英畝，介於天堂灣（Paradise Cove）和 Escondido 海灘之間。記錄顯示，賣家是Serge Azria，他是知名服裝品牌背後的時尚大亨，2013年，他以4100萬的價格從已故電影製片人Jerry Weintraub手中購買了這處房產，並以2.18億元價格悄悄尋找買家。

買家Andreessen是一名投資者和軟件工程師，他於2009年創立了矽谷風險投資公司Andreessen Horowitz，並共同創建了Mosaic，這是最早的網絡瀏覽器之一。福布斯將Andreessen的淨資產定為16億元。

關於這處豪宅的照片很少，因為該房屋從未被列入房源共享服務站（Multiple Listing Service）。航拍圖像顯示，該物業坐落在狹長的地塊上，從太平洋海岸公路一直延伸到天堂灣和Escondido海灘之間的海洋。該物業充分利用空間，有多幢客房、警衛室、游泳池和花園，由Scott Mitchell 設計的主屋坐落在物業邊緣，從多個露台可以俯瞰大海，一條蜿蜒的小路一直延伸到海灘。

這筆龐大的交易是在今年南加州房地產市場創紀錄的基礎上成交，該地區的中位銷售價格飆升至歷史新高，但超豪華市場比平時稍冷清一些，沒有超過1億元的銷售額。1.77億的成交價格打破加州之前所有紀錄，去年貝佐斯以1.65億收購了David Geffen在比佛利山莊的著名華納莊園，這也是美國有史以來第二高的房屋銷售，僅次於Ken Griffin以2.38億購買紐約俯瞰中央公園的頂層公寓。

加州房產交易記錄連續第三年被打破，在貝佐斯之前，貝萊爾（Bel Air）的Beverly Hillbillies豪宅位居榜首，此前媒體大亨A. Jerrold Perenchio以1.5億元價格將其賣給了Lachlan Murdoch。此次出售還重新定義了馬里布的高端房產市場，該地區銷售價格一直很高，但沒有達到比佛利山和貝艾爾（Bel Air）等社區的交易高峰。