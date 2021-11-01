捐款母校5000萬英鎊後 華人企業家有意重點投資加州

加州55選區眾議員陳立德（左二）1日表彰傑出華人企業家黃春華（右三）和他旗下的巴沙迪納Innova Medical Group，Inc.。左三為Innova Medical Group主席Daniel Elliott，左一為華興保險總裁張國興，右二為前蒙市市長林達堅。（記者楊青／攝影）

加州 55選區眾議員陳立德（Philip Chen）1日表彰傑出華人企業家黃春華（Dr. Charles Huang）。黃春華和他旗下的巴沙迪納Innova Medical Group，Inc.今年9月向其遠在英國 的留學母校思克萊德大學（University of Strathclyde）捐款5000萬英鎊，成爲該校有史以來的最大捐款人，也是所有蘇格蘭大學獲得最大的單筆捐款之一。捐款母校之後，黃春華有意重點投資 加州。

2020新冠疫情肆虐期間因獲得英國政府病毒檢測試劑盒最大訂單，以及月前對英國大學的大手筆慈善捐贈，使黃春華兩度成爲英國媒體焦點和英國家喻戶曉的人物。陳立德在當天的表彰活動上表示，這是55選區第一次表彰傑出的華人企業家，黃春華不但在加州投資很多，為加州創造了許多就業機會，未來也計劃在加州投資更多，在目前中美兩國關係並不是最好的時候，尤其難能可貴。陳立德代表加州議會，希望黃春華繼續投資加州，加州也將盡可能提供更多的優惠和機會，留住投資，留住優秀企業。

黃春華大學畢業於武漢大學，1989年獲得英國思克萊德大學MBA，1994年再獲該校市場營銷學博士學位。畢業後在香港開創上市公司，並在香港投行工作十年，業績亮眼，尤其在2008年金融危機期間，逆流而上，異軍突起。他2016年開始在加州創辦私募股權公司Pasaca Capital Inc，在全球投資創新技術和產品。

新冠疫情爆發後，他抓住商機，在加州巴沙迪那市創辦新公司「Innova Medical Group，Inc.」，投資防護或檢測試劑盒，並成功建議英政府「全民檢測、反覆檢測」，測試盒作為國家衛服測試發到家家戶戶手中，每人每周檢測兩次，以避免停工停擺造成更大損失。疫情高峰期，他成功獲得英國政府1800萬份訂單，短短數月內勝過亞培（Abbott）和羅氏（Roche）等巨頭，成爲疫情期間英國政府合同付款最大單的接收者。

黃春華表示，五年前在創辦Pasaca時就給自己定下兩大目標，一是企業成功，二是成功之後要拿出個人財富的一部分，向中國和英國母校捐款1億美元，現在離公司創辦五年還有一個月，兩個目標都已幾乎要實現。他表示，企業成功規模之大，速度之快，史無前例，因此希望完成自己的慈善規劃，在繼向英國母校捐款之後，也將向武漢大學母校捐款4000萬美元。

他表示，他未來的投資和慈善重點將轉向美國和加州，因爲家在美國，企業在美國，回饋美國和加州，理所當然。他透露，未來的投資重點將除商業外，還將包括教育和藝術。

Innova Medical Group主席Daniel Elliott表示，他和黃春華認識15年，對黃春華感佩的不僅是其商業在全球取得成功，而且飲水思源，回饋社會和人群，精神可嘉。

華興保險公司總裁張國興，蒙特利公園前市長林達堅等，參加了當天的表彰活動。