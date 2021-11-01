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洛縣輕微的路怒事件 引發乘客掏槍射擊女駕駛

記者李雪／綜合報導
事發附近路口。（谷歌街景）
事發附近路口。（谷歌街景）

洛杉磯縣巴沙迪那市周日（10月31日）晚間發生路怒事件，一名當地女子駕車發生了一次輕微的交通矛盾，而對方汽車中的一名乘客竟開槍對她射擊，所幸未擊中該女子，但她被飛濺的玻璃劃傷。

據巴沙迪那市警局巡官Sean Dawkins說，受害者在晚上8時15分左右剛離開家，正向南行駛，在另一輛沿街行駛的汽車後面。之後由於不明原因被激怒，受害者對對方按了喇叭並超過了這輛車。

當她到達Raymond街和East Hammond街的交叉路口時，另一輛車開過來在她的駕駛座旁邊的位置。據悉，嫌疑車輛可能暫時或部分擋住了受害者的汽車。

Dawkins說，嫌犯車輛基本上重複了她剛剛所做的一樣的動作，超過了受害者的車輛。然後嫌疑車輛上的後排乘客將手臂伸出窗外，對她開了兩槍，擊中了受害者的車輛。還好受害者沒有被任何一顆子彈擊中，但面部因飛濺的玻璃而受傷。

Dawkins說，受害者只向警方提供了襲擊者的少許描述，包括他們開著一輛四門轎車，裡面至少有兩名西裔男子。受害者案發後由巴沙迪那消防局送到當地醫院處理傷勢。

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