拒戴口罩毆打空乘的男子為南加爾灣華裔 將面臨起訴

日前在美國航空紐約飛往橙縣約翰韋恩機場（John Wayne Airport）的航班上，因拒絕戴口罩且毆打空乘的男子身份出爐，他是來自橙縣爾灣的20歲男子布萊恩許（Brian Hsu，音譯），從名字來看華人的可能性很大。（CBS截圖）

日前在美國 航空紐約飛往南加橙縣 約翰韋恩機場（John Wayne Airport）的航班上，因拒絕戴口罩 且毆打空乘的男子身份出爐，他是來自橙縣爾灣的20歲男子布萊恩許（Brian Hsu，音譯），從名字來看華人的可能性很大。他現在面臨在美國特殊飛機管轄範圍內干擾機組人員和襲擊的指控。

這起事件發生在10 月27日，美國航空公司976航班從紐約飛往橙縣約翰韋恩機場時。布萊恩許因在航班上襲擊一名女性空乘人員，導致飛機改道飛往丹佛，這名女乘務員的面部被打兩次，鼻子也骨折了。

飛機上的目擊者說，當布萊恩許在飛行過程中因為不得不戴口罩感到不安時，事件就發生了。但美國航空公司後來表示，他們沒有任何信息表明該事件與口罩合規性有關。

目擊乘客說，在襲擊空乘發生後，布萊恩許被用膠帶固定在他的座位上。

美國航空公司表示，航班降落在科羅拉多州丹佛後，布萊恩許被帶走並被逮捕。

預計布萊恩許將在加州中區地方法院出庭，面臨在美國特殊飛機管轄範圍內干擾機組人員和襲擊的指控。聯邦調查局在丹佛警察局的幫助下調查了這起事件。

美國航空公司在事件發生後發布聲明表示，該乘客將來永遠不會被允許乘坐美國航空公司的航班，且除非他被起訴，否則公司不會滿意。

該航空公司的聲明中寫道，公司對機上發生的事情感到憤怒。美國航空公司不會容忍針對團隊成員的暴力行為。公司已與當地執法部門和 FBI 合作，以確保他們獲得所需要的所有信息。

自疫情開始以來，關於飛機上不守規矩行為（包括針對機組人員的暴力行為）的報導有所增加。美國聯邦航空管理局表示，今年已啟動了923起違反法規或聯邦法律的調查。這一數字遠遠高於去年的183起和2019 年的146起。

此外，在這些不守規矩的乘客事件激增之後，聯邦航空局今年一直在開出巨額罰款，其中大部分不僅僅是違反口罩規定。