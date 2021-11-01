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分分鐘做好菜／第二周投稿開啟 展示廚藝又能賺獎金哦

洛杉磯訊
分分鐘做好菜。
分分鐘做好菜。

洛杉磯世界日報「U視頻」頻道全新打造的廚藝教學類欄目「分分鐘做好菜」；第二周稿件征集即日開啟，至11月4日截至。歡迎各路高手，踴躍投稿。

本周投稿視頻展示時間為11月5日至11月11日，在上傳U視頻頻道後，將根據視頻點擊量、視頻內容進行第一輪評獎，優勝作品可獲得200元獎金；並有機會參與最終評選，爭奪千元豐厚獎金。

參賽影片請盡量控制在3分鐘以內，且包含下列元素：

a.食材畫面

b.烹飪過程（文字或個人配音解說）

c.成品展示

視頻請儲存成MP4格式，並盡量在影片最後標註創作者姓名。將作品寄送到投稿郵箱（[email protected]）時，請附上創作者聯繫方式與姓名。作品不可重複投稿。如有任何疑問，歡迎致電世界日報數位組（323-268-4982 ext 222）詳詢。（活動最終解釋權歸洛杉磯世界日報所有）

超詳細圖解「分分鐘做好菜」的三種投稿方式：

1微信公眾號留言

2上傳Google Drive鏈接

3上傳Youtube

以下為第一周參賽視頻展示（依接收時間排序）：

家常蔥油餅：Cindy李

香辣牛肉乾：Shu Zhu

全蟹宴：Summer甘

燒餅夾肉： Eason王

世界日報 洛杉磯

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