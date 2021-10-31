罷免洛縣檢察長失敗將捲土重來 兩派意見分歧

賈斯康稱警惕罷免運動捲土重來。（賈斯康網站）

然而，罷免 賈斯康的領導者於2021年9月16日宣布，他們無法在10月的申請截止日期前收集到足夠簽名。但表示，他們並沒有放棄，又組成了新的委員會，並將「在開始160天簽名收集過程之前收集到必要的財政資源」，而不是追趕進度。該團體設立了一個新網站：RecallDAGeorgeGascon.com。

對於罷免賈斯康，在華人和亞裔社區也有兩派意見。共和黨國會韓裔眾議員金映玉（Young Kim）近日訪問洛杉磯 世界日報指出，作為地區檢察長應將公共治安、打擊犯罪放在首位。而賈斯康似乎角色錯位，將檢察長變成了辯護律師。他不是想把罪犯關在監獄裡，而是將他們送上街頭，無視社區治安和民眾安危。

聖蓋博副市長丁言愉（Tony Ding）表示，市府將公共安全和保護社區放在首位，強調支持公共安全政策，預防和減少犯罪活動，並且支持加州 人民通過立法和投票倡議程序制定刑事司法系統。但是，賈斯康違反加州立法和公投倡議程序，並且將公眾安全置於危險之中。地方檢察長重組或修改的司法政策，必須與加州法律一致，並以合理的意圖和優先次序發布，旨在增強公共安全，並且保護公眾和受害者的權利。因此，聖蓋博市市議會投票通過不信任賈斯康的決議案。

但是，反對罷免的華裔官員則認為，2020年賈斯康公開的競選政見就是「不尋求死刑；不將青少年作為成年人起訴；結束對輕罪和非暴力重罪的現金保釋；不再提交對某些犯罪要素、重犯或成為犯罪分子更嚴厲刑罰的強化措施。」這些政策當時得到多數選民認可，所以賈斯康才會成功當選。即使現在有人不認同，也應該等到他做滿這一任，下次換屆選舉另選他人就是。

賈斯康是民主黨自由派，當初他競選洛杉磯縣檢察長，獲得加州州長紐森、洛杉磯市長賈西堤公開背書。洛杉磯縣的選民結構是一黨獨大，民主黨登記選民占53%。洛杉磯民主黨公開為賈斯康護航，其他黨很難撼動。

此外，今年7月以來Delta新冠病毒大爆發，洛縣衛生局制定了嚴格的防疫政策，室內戶外的公開場合人們都要佩戴口罩，因此支持罷免他的單位沒有大力動員，支持罷免者的心裡也怕怕不敢去攤位簽名。

據市府憲章規定，罷免支持者只要提交一份由該選區五位選民簽署的300字聲明，就可以啟動該程序。但實際上，在規定的時間內要收集到足夠和有效的簽名很困難。關注洛杉磯和全國政治的Loyola法學院教授萊文森（Jessica Levinson）總結說，要收集足夠數量的簽名並非易事，「你要麼有錢，要麼有一支非常敬業的步兵，最好兩者兼而有之」