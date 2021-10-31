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洛縣檢察長變公設辯護人？ 上任未滿3個月就遭罷免連署

記者丁曙／洛杉磯報導
聖蓋博谷華人收集簽名罷免賈斯康。（讀者提供）
聖蓋博谷華人收集簽名罷免賈斯康。（讀者提供）

賈斯康（George Gascon）可能是洛杉磯縣史上絕無僅有的一位地區檢察長，上任以來爭議不斷，未滿三個月就被罷免連署，司法界對他的評價是「史上最糟糕」，「在檢察長職位上擔任公設辯護人」，洛杉磯縣有31個城市議會對他通過了不信任決議案。

曾在2000年至2012年擔任三屆洛杉磯縣地區檢察長的庫利（Steve Cooley），今年6月在曼哈頓海灘Polliwog公園舉辦的一次罷免造勢集會上說，「賈斯康是洛杉磯縣171年歷史上的第43位地方檢察長。在宣誓就職後不久，他宣布放棄受害者的犯罪導向政策。他不僅立即成為洛杉磯縣歷史上最糟糕的地方檢察長，且成為刑事司法系統最大的危險之一。」

●挨批拋棄受害者 危害司法

他例舉罷免的原因，包括賈斯康對他的檢察官們下指示，不要起訴涉及「生活品質」的輕罪，例如非法侵入、賣淫、持有毒品、擾亂平靜和街頭遊蕩。然而，「曼哈頓海灘、麗浪多海灘、派洛斯福德斯莊園的居民，都希望他們的生活質量得到保障。他譴責，「賈斯康正在放棄檢察官的核心職責，在法庭和假釋聽證會上拋棄了犯罪受害者。如果這次罷免失敗，一切都將失去。」

洛杉磯縣高等法院一位不具名的法官，在關注賈斯康自2020年12月7日宣誓就職以來的整體表現時說，「他的所作所為破壞了我們基於對抗性制度的司法制度。他本質上是在檢察長的位置上擔任公設辯護人。此外，他聘請公設辯護人進入檢察長辦公室是完全不可接受的。」這位法官進一步指出，「我想知道，如果縣政委員會任命一名檢察官為公設辯護人，他是否會繼續對司法系統發表意見？他絕對是不道德的，但我對一個從未從事過法律的人沒有更多期望。」

今年6月初應邀出席西柯汶那市議會（West Covina City Council）的洛杉磯縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）表示，他支持罷免賈斯康的努力，並警告市議會有關賈斯康新政策的危險。維拉紐瓦說，「他（賈斯康）的政策對公共安全構成威脅。這是對每個人的公共安全的嚴重威脅」。然而，賈斯康不會受到這些暴力犯罪的衝擊。他住在一個安全的社區裡，他們可以負擔得起24小時保安，而且他們永遠不會受到衝擊。」據介紹，賈斯康住在長堤那不勒斯的人造島嶼社區。

西柯汶那市議會6月4日也向賈斯康傳達了一條公開信息：「改變您的政策，因為它們正在損傷受害者的權利並危及城市居民安全。」市長維亞多（Letty Lopez-Viado）要求市府律師起草一封公開信致賈斯康，概述了該市反對洛縣檢察長的新政策，其中包括拒絕尋求死刑和提供無現金保釋。

在第一次罷免活動結束前，洛杉磯縣88個城市中，已有31個城市議會通過對賈斯康的不信任投票。

不過，賈斯康在洛杉磯司法界也有一些支持者，例如，洛杉磯市警察局（LAPD）局長摩爾（Michael Moore）在6月30日與賈斯康舉行的聯合新聞會上，發言支持賈斯康的新政策。

賈斯康（右一）和支持者舉行反罷免集會。（反罷免賈斯康網站）
賈斯康（右一）和支持者舉行反罷免集會。（反罷免賈斯康網站）
洛杉磯民間發起罷免賈斯康運動。（罷免賈斯康網站）
洛杉磯民間發起罷免賈斯康運動。（罷免賈斯康網站）

洛杉磯 罷免 檢察官

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