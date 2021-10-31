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南加消防員與妻子 自燃自家卡車欺詐保險獲刑

河濱訊
被告諾伍德。（警方提供）
被告諾伍德。（警方提供）

南加內陸服務於加州森林防火廳（Cal Fire）的一名消防員與太太，被控保險欺詐，近日兩名被告分別獲刑四年。這對夫婦六年前將自家卡車點燃，偽造文件，企圖謀求欺詐保險賠償。

南加內陸河濱縣（Riverside County）地檢署發言人豪爾表示，被告諾伍德（Eric Jabbar Norwood），51歲，海梅特市（Hemet)居民。法官判決時要求他支付超過6萬元賠償金。

被告及太太Linda Lee，57歲，上周五在河濱縣高等法院認罪，承認偽造虛假索賠、縱火及爆炸等所有重罪指控。檢方表示，兩名被告試圖拒絕支付購買卡車830元的月付額。

另一名家庭成員被告Keanna Taylor Norwood，被判犯有協助保險欺詐輕罪，於2021年9月獲刑90天和一年緩刑。

被告諾伍德在加州森林防火廳任職八年，被捕時，在聖哈辛多市消防站擔任消防員。2015年5月10日凌晨3時，被告駕駛的卡車在海梅特市附近遭焚毀，聲稱卡車在消防站被盜後遭人縱火。

調查人員在查看被告手機時發現案情不簡單。被告通過手機曾在互聯網上查找卡車價值，保險是否賠償損失及可能購買新車等。同時手機刪除了通話記錄、短訊及兩個月的所有相關資訊，包括卡車起火日期。

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