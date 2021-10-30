洛縣華人車又被砸 車主損失逾萬元 數個名牌包全被偷

被砸的車子。（陳先生提供）

時近年底，偷盜等犯罪頻發。近日，華人 陳先生在哈仙達岡（Hacienda Heights）參加飯局時車子被砸，車內物品被洗劫一空。車上數個名牌包包和釣魚 包全被偷走，總計損失超萬元。

車窗玻璃散落一地。（陳先生提供）

某日，陳先生約三五好友來到哈岡S Azusa大道上的「洛城新天地廣場」某餐廳吃飯，陳先生抵達餐廳後將車停好，時間大概是傍晚7時30分。走出餐廳時大約9時，竟發現自己的奔馳（賓士）大型休旅車後的車窗和幾個側車窗的玻璃被砸得粉碎，黑色玻璃散落在車內和地上，後備箱被洗劫一空。

車窗玻璃散落一地。（陳先生提供）

倒霉的是，陳先生車子後備箱有幾個很難買到的限量版LV皮包，還有釣魚包，價值總計1萬多元。陳先生當即報警。約一個小時後，洛縣警局的警察 到達現場，詢問後寫了警察報告（Police Report）。但是，警察表示，這種情況很難抓到嫌犯，越到年底假節日，被砸車窗的案子越多。

陳先生告誡讀者，千萬不要在車裡放貴重物品，他對洛杉磯的治安「一直都很失望。」自此案後，車內絕不再放任何值錢的物品。

發生盜竊案的廣場是哈岡最熱鬧的廣場之一，華資商鋪很多，包括超市及數個華人餐廳。而發生盜竊案的時間點也是民眾外出就餐的高峰時段，陳先生車輛所停位置較靠近商鋪，並非較遠、昏暗的角落，居然還有人敢砸車，治安狀況可見一斑。

被掃蕩一空的後備箱。（陳先生提供）

近些年，華人聚集城市包括羅蘭岡（Rowland Heights）、哈岡、鑽石吧等地常常發生華人車被砸事件。歹徒通常瞄準名貴豪車作案，丟失財物包括名牌包、手機、電腦，甚至還有現金，而年長婦女更容易成為「獵物」。

對此，警方建議民眾不要在車內留放值錢的物品。一到年底購物季，有消費者在商場購物後，將商品放在車內又繼續逛街，很容易被盜賊盯上。還有民眾「支招」，乾脆停車後就把車窗打開，就不怕被砸了。還有民眾說可以不鎖車門，但把方向盤鎖住。

面對頻發的車內盜竊案，華人區民眾早就不滿，支持罷免洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascón），反對偷竊金額950元以下不坐牢等惡法。最近哈岡和羅蘭岡等社區華人成立了維護治安人人有責團體，一個星期聚集了超過600人，維護公共安全。