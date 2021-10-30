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紅藍卡線上講座／藥物保險和補充保險

記者王若然／洛杉磯報導
世界日報30、31日連續兩天多場紅藍卡講座。（Pexels）
世界日報30、31日連續兩天多場紅藍卡講座。（Pexels）

紅藍卡又稱作聯邦醫療保險，除了民眾所熟知的A計畫住院保險，B計畫門診保險，還需要有藥物保險D計畫。長青保險負責人邱文齢30日介紹了紅藍卡補充保險（Medigap）和藥物保險D計畫的內容，讓民眾對紅藍卡有更全面的認識。

Medigap可以填補傳統聯邦醫療健保的空白，與C計畫一樣，屬於商業保險。傳統紅藍卡在A、B計畫部分為受益人支付大部分醫療費用，但受益人仍要自己承擔一部分費用，比如每年的自付額和共保額。而補充保險Medigap就可以幫助投保人承擔這部分費用。

但要加入Medigap，還要注意一些情況，如受益人必須參加了紅藍卡A、B計畫，Medigap和C計畫不能同時參加，參加Medigap需要每月支付額外保費等。

此外，邱文齢還介紹了藥物保險，也就是D計畫的內容。她以加州WellCare保險公司2022年的D計畫為例，該公司2022年推出三種D計畫，分別是Wellcare Value Script， Wellcare Classic和Wellcare Medicare Rx Value Plus。這三種每月付費分別是：10.9元，29.5元和68.9元。三者的initial coverage limit和out-of-pocket limit都一樣，分別是4430元和7050元。但是三種方案對處方藥自付額有不一樣的優惠。

想要詳細了解Medigap計畫和藥物保險D計畫的民眾，可以回看邱文齢在U視頻上的講座，視頻鏈接為：https://www.youtube.com/watch?v=wIph_hpZRb8

10月31日會將有多場紅藍卡講座在U視頻上直播，31日下午前兩場的講員是長青保險的執照經紀陳明 Michael Tran。下午2點講解「2022健保介紹：『紅藍卡』健保HMO vs PPO計畫」，下午2點半分享「紅/藍/白卡與健保制度」。下午3點，則由佳信健保服務負責人黎淑妍 Yin Lai分享「耆英健保問題面面觀」。歡迎讀者屆時到YouTube搜尋 「U視頻」，或搜尋「2022紅藍卡講座」；或搜尋「#WJLAMedicare2022」觀看直播。

聯邦醫療保險 紅藍卡 健保

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