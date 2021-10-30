紅藍卡講座3之1：聯邦醫療保險福利好

長青保險負責人邱文齢。（U視頻截圖）

世界日報30日邀請長青保險負責人邱文齢帶來共三場紅藍卡 線上講座，在世界日報Youtube頻道U視頻播出。邱文齢介紹了什麼是聯邦醫療保險 紅藍卡，A、B、D部分的保險要點，以及如何向專業人士諮詢適合自身情況的健保 方案。

每年的10月15日至12月7日是聯邦醫療保險（Medicare，亦稱紅藍卡）的年度開放轉換期，在這段期間可以增加、取消、或轉換現有的健保計劃。

邱文齢介紹說，紅藍卡是為65歲以上人士或殘障人士提供的。民眾在年滿65歲前三個月即可向社會安全署（Social Security）申請。當然，65歲以上依然可以使用公司的團體保險，但法律規定，如果公司人數少於20人就要使用紅藍卡。此外，很多低收入人士有機會加入加州政府的醫療補助計劃，俗稱白卡。

紅藍卡中的A是指住院保險，B是指醫療保險（門診險）。A部分對於在美國工作滿40點的民眾，每月無需再繳費，B部分每月需要繳納148.5元，但根據不同計畫，付費可能不同。聯邦規定，除了以上兩個部分，民眾還需要另外購買一個D保險，即藥物保險，該保險需要找民間醫保公司購買，如果沒買，會有罰款。

此外，加入紅藍卡A部分和B部分的民眾，還要分擔自付額以及後續治療中的部分自付款，這時候就有一個C計畫（Medicare Advantage Plan）對應自費部分。C計畫為A、B、D計畫自費部分提供了一個費用低廉的選擇。

邱文齢說，聯邦醫療保險福利好得很，但是每個人仍可以根據自身情況「量體裁衣」，找到最適合自己的計畫組合。最好諮詢專業醫保經紀人，沒必要長期維持一種健保計畫，可以依情況調整。