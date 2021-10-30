我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雲南瑞麗防疫民生艱 1歲幼兒做了74次核酸

律師考試落榜 事務所老闆證實小室圭沒考上

假算命真詐財 驅趕人體寄生蟲坑顧客5萬元

記者謝雨珊／河濱縣綜合報導
警方在Andres Pena Meneses的算命舖搜索到的物證。（河濱縣警局）
警方在Andres Pena Meneses的算命舖搜索到的物證。（河濱縣警局）

河濱縣警局29日發布消息，31歲男Andres Pena Meneses冒充算命師，告知一名客人身上有寄生蟲（parasites)，並向她索討了5萬元作為協助驅除寄生蟲的費用。警方申請到搜索令後並且查獲了證據，並以涉嫌偷竊重罪及捏造虛事詐騙罪在本周逮補了嫌犯，關押在Robert Presley拘留中心，後因交出了保釋金5萬7000元被釋放。

警方在聲明稿指出，此案今夏開始調查，Meneses的算命舖位在河濱縣Arlington Avenue的3500號街區附近。警探表示，一名女性受害者描述當時光顧店舖時的所見所聞，該算命師自稱名叫「Carlos」，說她身上有寄生蟲，且她的孩子們都會因此出事，最終收費超過5萬元幫忙驅趕寄生蟲消災。

警方搜索算命舖，找到了一堆現金、巫毒娃娃、塔羅牌、祭壇、以及小隻的活蛇等宗教類道具。在搜索的過程也有不少曾光顧過該算命舖的顧客，向警方舉報她們被詐騙的過程。例如：Meneses會叫他們帶上家中的床墊，並現場切開床墊取出一條小活蛇，藉此為證恐嚇客人「你們家將遇厄災」。警方之後證實，這條活蛇為無毒蟒蛇。

其實Meneses假算命不是初犯。早於2019年底在芝加哥，他自稱是信仰治療師（faith healer），並藉此騙取客人錢財。其他受害者也告訴警方，Meneses廣為他的算命舖宣傳，經常在廣播節目上打廣告騙人，「有很多被詛咒的人，身上有很多疾病，但是付錢治療就沒事了」。

警方相信被Meneses詐騙的受害者還有更多，鼓勵他們站出來舉報。知情民眾可致電警探Cory Camp（951-353-7117）或電郵[email protected]提供更多訊息。

31歲男Andres Pena Meneses涉嫌詐騙。（河濱縣警局）
31歲男Andres Pena Meneses涉嫌詐騙。（河濱縣警局）

詐騙 芝加哥

上一則

聯邦醫保優勢計畫 銀髮族首選看這裡

延伸閱讀

蔬菜「先切再洗」營養全流失 營養師：這樣做才對

蔬菜「先切再洗」營養全流失 營養師：這樣做才對
太空人隊若奪冠 床墊麥克可贏3900萬

太空人隊若奪冠 床墊麥克可贏3900萬
鮑德溫道具槍誤殺案 檢方：不排除刑事起訴

鮑德溫道具槍誤殺案 檢方：不排除刑事起訴
大船入港欲購從速！護背健康床墊50%優惠！

大船入港欲購從速！護背健康床墊50%優惠！
躲警追逐 SUV撞進萬聖節商店釀1死5傷

躲警追逐 SUV撞進萬聖節商店釀1死5傷
為逃避警方SUV車高速撞入洛市商店 1死5傷

為逃避警方SUV車高速撞入洛市商店 1死5傷

熱門新聞

亞凱迪亞市近日發生華人在車庫被搶走汽車。（示意圖，亞市警局臉書）

洛縣華人自家車庫被搶走車　歹徒先要他下車面壁跪下

2021-10-28 19:26
南加亞凱迪亞（Arcadia）華人地產經紀史瑞雪（譯音）26日認罪，將募集的資金用於私人用途 。（史瑞雪推特圖片）

華人地產經紀認罪 謊稱投資可獲簽證 集資2160萬供私人揮霍

2021-10-27 02:19
日前拜登政府宣布，美國自11月8日起取消對中國在內的33國旅客入境限制。（CBP提供）

世說新聞╱綠卡逾期返美 11月後恐更難

2021-10-23 14:34
洛杉磯每月1000元現金援助計劃申請於本週五開始。（unsplash.com）

洛市將為低收入戶每月發放1000元 持續一年 唯須申請

2021-10-27 18:34
美國政府將於11月8日放寬入境限制，但是中國政府目前沒有放寬入境增加航班的趨勢。（檔案圖）

洛城飛台灣每周9班 台美航班11月票價將趨正常

2021-10-30 02:20
窗戶玻璃忽然因熱脹冷縮自己出現一道裂紋。（王太太提供）

華人買新屋不到一年 屋簷漏水、窗裂沙入

2021-10-23 02:19

超人氣

更多 >
去年德國最容易被偷的汽車Top 10 第一名居然是它

去年德國最容易被偷的汽車Top 10 第一名居然是它
蔬菜「先切再洗」營養全流失 營養師：這樣做才對

蔬菜「先切再洗」營養全流失 營養師：這樣做才對
彭博：台灣被推上美中代理戰爭前線

彭博：台灣被推上美中代理戰爭前線
紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情

紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情
參與國會暴動 紐約皇后區華男被捕

參與國會暴動 紐約皇后區華男被捕