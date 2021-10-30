假算命真詐財 驅趕人體寄生蟲坑顧客5萬元

警方在Andres Pena Meneses的算命舖搜索到的物證。（河濱縣警局）

河濱縣警局29日發布消息，31歲男Andres Pena Meneses冒充算命師，告知一名客人身上有寄生蟲（parasites)，並向她索討了5萬元作為協助驅除寄生蟲的費用。警方申請到搜索令後並且查獲了證據，並以涉嫌偷竊重罪及捏造虛事詐騙 罪在本周逮補了嫌犯，關押在Robert Presley拘留中心，後因交出了保釋金5萬7000元被釋放。

警方在聲明稿指出，此案今夏開始調查，Meneses的算命舖位在河濱縣Arlington Avenue的3500號街區附近。警探表示，一名女性受害者描述當時光顧店舖時的所見所聞，該算命師自稱名叫「Carlos」，說她身上有寄生蟲，且她的孩子們都會因此出事，最終收費超過5萬元幫忙驅趕寄生蟲消災。

警方搜索算命舖，找到了一堆現金、巫毒娃娃、塔羅牌、祭壇、以及小隻的活蛇等宗教類道具。在搜索的過程也有不少曾光顧過該算命舖的顧客，向警方舉報她們被詐騙的過程。例如：Meneses會叫他們帶上家中的床墊，並現場切開床墊取出一條小活蛇，藉此為證恐嚇客人「你們家將遇厄災」。警方之後證實，這條活蛇為無毒蟒蛇。

其實Meneses假算命不是初犯。早於2019年底在芝加哥 ，他自稱是信仰治療師（faith healer），並藉此騙取客人錢財。其他受害者也告訴警方，Meneses廣為他的算命舖宣傳，經常在廣播節目上打廣告騙人，「有很多被詛咒的人，身上有很多疾病，但是付錢治療就沒事了」。

警方相信被Meneses詐騙的受害者還有更多，鼓勵他們站出來舉報。知情民眾可致電警探Cory Camp（951-353-7117）或電郵[email protected]提供更多訊息。