第六屆龍鳳杯書畫文玩藝術品聯展暨易經論壇召開

第六屆「龍鳳杯」美國洛杉磯書畫文玩藝術品聯誼展暨易經論壇召開。(主辦單位)

第六屆「龍鳳杯」美國洛杉磯 書畫文玩藝術品聯誼展暨易經論壇召開，參與展出的書畫藝術品、文玩收藏品有上百件之多，書畫家、藝術家、文玩收藏家們介紹和展示了自己的作品和藏品，易經學者分享研究心得，他們一起走過了疫情 的陰霾，帶著對人生的美好追求、夢想和對未來的憧憬聚集一起，共同打造一席藝術的盛宴。

世界龍鳳文化藝術聯合會會長劉光菊（菊子）致開幕辭：「在金秋時節，綻放生命的禮花，裝點世界，一起來為此喝彩！」。參與本次論壇的的書畫藝術家、易研家、文玩收藏家有：劉光菊（菊子）、何念丹、崔國建、彭南林、Tiffany 段、孫曉華 、王志剛 、陳金秀、冰人、劉慧紅、王敏、郭小星、李卓怡等。洛杉磯知名收藏家Simon, 王先生、方園成、曲衛綱夫婦到場支持。本展會由雙語主持人南林擔當。

國畫家何念丹代表參展畫家致辭，帶來了自己在疫情期間創作的百鹿圖長卷參展。易經研究者崔國建代表易經論壇嘉賓講話，展示了自己的書法 佳作。中國國家一級書法家孫曉華代表參展書法家講話，並展示了自己的獲獎書法佳作。曲衛綱代表參展收藏家講話，並展示了自己的精美收藏品。國際工藝陶藝大師劉慧紅為配合「龍鳳杯」主題，特別帶來了以龍為主題的陶藝品參展。

此外，參展作品還有劉光菊的「金龍舞乾坤」，彭南林的牡丹圖和人物畫「黎老、冰人與毛毛」，Tiffany 段的精美3D立體寫實石畫作，王志剛的草書，陳金秀的草書，冰人的3幅動物山水畫作，王敏的油畫新作K-9警犬，郭小星的造型編織品、繪畫，李卓怡的花鳥畫作等。

下半場易經論壇，由崔國建、菊子分享易經研究心得，並與聽眾互動回答有關易經的討題。聯誼展會在一片愉悅祥和的氣氛中成功落幕。