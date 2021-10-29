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台灣電影《金錢男孩》入圍2021夏威夷國際影展

洛杉磯訊
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處台灣書院與HIFF合作推出「台灣電影焦點(Spotlight on Taiwan)」單元，圖為將放映的影片。（台灣書院）
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處台灣書院與HIFF合作推出「台灣電影焦點(Spotlight on Taiwan)」單元，圖為將放映的影片。（台灣書院）

細膩詮釋同志男男戀的台灣電影《金錢男孩》，繼入圍2021坎城影展一種注目競賽單元，及釜山影展亞洲電影之窗單元後，現在又入圍第41屆夏威夷國際影展（Hawaii International Film Festival，簡稱HIFF）官方KAU KA HŌKŪ閃亮之星競賽單元。《金錢男孩》由台灣、奧地利、法國和比利時合製，全片均於台灣拍攝，以熱帶景致反映夾帶著汗滴的漫漫感官交錯。

《金錢男孩》劇情描述飛（Fei）非法從事男同志性工作以撫養家人，當他發現家人花著他賺來的錢，卻不認同他的性向時，他的世界面臨崩潰。主演柯震東入圍今年的金馬獎最佳男主角獎，以內斂又富有層次的演技，詮釋以肉體維生的憂傷、內心複雜的情感；而首次拍攝劇情長片的華裔奧地利籍導演C.B. YI，亦入圍金馬獎最佳新導演。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處台灣書院第11年與HIFF合作推出「台灣電影焦點(Spotlight on Taiwan)」，除《金錢男孩》外，該單元並將線上放映另兩部劇情長片《生而為人》、《聽見歌再唱》、一部紀錄片《聽見台灣》及一部劇集《天橋上的魔術師》，觀看範圍為全美國。

夏威夷國際影展將於11月4日至28日，放映來自36個國家的123部長片及100部短片，並首次推出劇集單元。更多台灣電影焦點資訊，請詳見https://hiff.org/hiff41-program-guide/#spotlight-on-taiwan。

台灣 坎城影展 入圍

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