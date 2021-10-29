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洛州大獲安進基金會贈款促進生物技術創業發展

記者丁曙／洛杉磯報導
洛州大生物空間孵化器位於該校徐榮祥生物科學創新中心內。（CSULA）
洛州大生物空間孵化器位於該校徐榮祥生物科學創新中心內。（CSULA）

洛杉磯州立大學（Cal State LA）近日從安進基金會（Amgen Foundation）獲得 10萬美元贈款，用於建立該大學的生物空間孵化器（BioSpace incubator）社區教育項目，在洛杉磯市中心促進蓬勃發展的生物科學生態系統（bioscience ecosystem）。

洛州大生物空間孵化器將與加州社區學院生命科學／生物技術和商業與創業辦公室合作，教育和激勵女性和不同族裔的社區學院學生，通過生物創業，從事生物技術領域的領導職業。

洛州大孵化器開發和編程總監兼微生物學華人教授徐浩（Howard Xu）說，「我們的目標是讓學生深入了解生物技術行業，並為他們提供必要的工具，來製定創新的商業計劃和啟動早期創業公司」。

由安進基金會資助的在線生物創業培訓計劃，將加強洛杉磯貿易技術學院、洛杉磯Pierce學院和Rio Hondo學院的現有課程。徐浩指出，該項目反映了基金會的使命，旨在推動科學教育的發展並激勵下一代創新者。

洛州大生物空間孵化器旨在解決生物科學企業家和初創公司實驗室空間的嚴重短缺問題，並促進洛杉磯的生物科學產業。該孵化器位於洛州大徐榮祥（Rongxiang Xu）生物科學創新中心，由洛杉磯縣和美國經濟發展署資助開發。

洛杉磯 教育 加州

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