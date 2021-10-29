洛杉磯名車遊行 募款打擊人口販賣

名車齊聚李興華廣場，募款遊行支持反人口販賣活動。（記者邵敏／攝影）

數十台名車29日（週五）上午7時在洛杉磯縣核桃市（Walnut）李興華廣場集合，浩浩蕩蕩前往蒙特利縣（Monterey County）拉古約納塞卡（Laguna Seca）的 Weathertech 賽道，慈善募款支持反人口販賣。

李興華翡翠金城首席執行官李兆佳（David Lee）是活動召集人，他聯合瑞士名表寶璣（Bregue）北美區總裁 Ahmad Shahriar 鼎力贊助此次遊行 活動。李兆佳說，「人口販賣在世界各地包括美國都是嚴重的問題，我們通過這次活動籌款支持打擊人口販賣活動。今年是第一次舉辦，希望以後每年都能堅持下去。」

據李兆佳介紹，參加這次遊行活動的車主來自各族裔，包括亞裔、白人、中東人，名車有保時捷（Porsche）、法拉利（Ferrari）、McLaren等，因為喜歡賽車聚集在一起，通過名車遊行的方式宣傳反對人口販賣行動。

此次活動報名費為4000元，共有30多台名車參加，李興華翡翠金城另外捐贈兩塊價值超過5萬元的寶璣名錶慈善拍賣，拍賣所得與車遊報名費都將捐給橙縣打擊人口販賣工作 組（ORANGE COUNTY HUMAN TRAFFICKING TASK FORCE），支持持續多年的反人口販賣行動。

人口販賣也被稱為現代奴隸制，是一種嚴重的犯罪行為，並且是全球第三大規模的非法貿易。貪婪的販賣者為謀取暴利，往往通過強迫、威脅、拐騙等各種方式，剝奪受害者的權益及自由。相關報告指出，任何國籍、社會階層、性別、教育程度的人都有可能成為人口販賣的受害者。

橙縣打擊人口販賣工作組表示，遏止人口販賣、救助受害者面臨著眾多艱難的挑戰，「我們的團隊每天都在孜孜不倦地工作，為打擊人口販賣做出努力。但少數人的行動和力量成效有限，更多人的參與才能影響整個社會。」

作為一名成功的企業家，李兆佳熱心致力於公益事業，他希望通過此次活動，讓人們認識到現今社會人口販賣的嚴重性，號召更多社會人士伸出援助之手，「我希望當今文明社會少一些不公平現象，多一些對弱勢群體的關愛。」

李兆佳也是一名腕錶收藏家、跑車收藏家，他經營的李興華翡翠金城作為南加州珠寶和奢侈品手錶零售商已有53年曆史。李兆佳在經商的同時，也花很多時間幫助年輕一代，他經常接受南加州大學 的邀請，為在校學生演講以及參與討論。