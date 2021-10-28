洛市中心華資高檔住商兩用建築開盤 華人買家成主力

兩室樣板間內部。（記者張宏／攝影）

位於洛杉磯 市中心百老匯街（Broadway）的35層高檔住商兩用建築Perla，27日舉辦開盤慶典，目前銷售的戶型以一室和兩室最受歡迎，而一半買家都是華人 。

上海建工海外地產中心（SCG America )是Perla的建造者，其市場營銷總監Laura陳表示，作為百老匯街久違的新樓盤，Perla住宅風格主打現代簡約風，35層共有450戶康斗，價格從45萬到150萬元不等，目前已銷售100套左右，其中一半買家以華人為主。這些人多數和洛杉磯市中心有連接，有的是在市區上班，有的是在附近上學。建築的公共區域配有會客區、大小會議室、遊戲區、健身房、游泳池、家庭影院和空中花園等，讓居住在這裡的人足不出戶就能享受生活便利，出門步行也可達超市、公園和迪士尼音樂廳等地。

華人趙先生早前買了一套500多呎的一室住宅用於投資。他表示，當時是50元萬買的，現在漲了約10%。目前他的房子出租給一名單身白領，租金每月也有數千元，算是不錯的投資。

Laura陳表示，和市中心動輒每呎1元以上的物業費（HOA）相比，他們的物業費是一個月每呎0.9元左右，價格很有競爭力。住宅包含Studio、一室和兩室多種戶型，面積從450平方呎到1000平方呎左右。尤其是高層寬廣落地窗設計，能將洛杉磯金融區無敵都市風景一覽無餘。

對於中國現在地產業紛紛出現爆雷的現狀，Laura陳表示，上海建工海外地產中心在美國 已深耕30年，是獨立的美國企業，團隊也是本地的團隊，完全能自己建造。他們對美國的地產很有信心，未來計劃在安那罕迪士尼樂園旁邊及波莫那等地新建酒店和住宅。