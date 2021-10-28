洛市華埠國泰老人公寓業主　因電梯多次故障遭16項檢控　

失修的電梯。（富爾辦公室）

洛杉磯華埠 國泰老人公寓近幾個月電梯多次故障引發社會關注，洛杉磯市檢察長富爾（Mike Feuer）28日對該老人公寓管理公司及業主提出16項指控，包括沒有遵照相關單位指令即時修復電梯，以及大樓不符合火災安全預防規定等。

國泰老人公寓是一棟16層樓高，有270戶居民的低收入 老人公寓，裡面的住戶大都是華裔老人。訴狀中稱，2021年9月1日，洛市建築與安全部門（DBS）接到群眾舉報後造訪了國泰老人公寓，當時監測人員確定公寓內的兩台電梯確實是壞的，之後發布命令讓公寓管理方及業主CCOA房產集團修理電梯。CCOA之後修復了其中一台電梯，一周後，DBS前去檢查，大樓符合法律規定。因為根據洛市法律，大樓至少要有一台電梯正常運作。

然而在2021年10月15日，DBS又接到匿名舉報稱國泰老人公寓電梯又壞了。監管人員再次到現場查看，發現兩個電梯都是壞的。DBS再次向CCOA發出命令，然而五天後監管人員造訪大樓時，兩台電梯還是壞了的狀態。

上周，就在DBS將該案提交至洛市檢察長辦公室前夕，監管人員再次造訪老人公寓，公寓那時的電梯還是壞的。

富爾辦公室向CCOA，和CCOA的執行總裁（CEO）暨總經理（President）Gong Toy（也稱Donald Toy）提出16項輕罪指控，主要包括其在過去兩個月沒有解決電梯失修問題，沒有對大樓及內部設施做維修，沒有遵守LAFD火災安全措施等。

據悉這類輕罪若成立，可獲1000元以下罰款或六個月以下監禁，或兩者都有。