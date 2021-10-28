我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強勁財報推動 史指那指創高

頭等艙亞裔男乘客毆打空服員 飛機迫降後被捕

南加「比佛利嬌妻」主演住家遭洗劫 財物損失約100萬

洛杉磯訊
真人秀節目「比佛利嬌妻」（RHOBH）主演Dorit Kemsley。（取自Dorit Kemsley Instagram）
真人秀節目「比佛利嬌妻」（RHOBH）主演Dorit Kemsley。（取自Dorit Kemsley Instagram）

根據NBC電視台，真人秀節目「比佛利嬌妻」（Real Housewives of Beverly Hills）主演之一，今年45歲的Dorit Kemsley，27日晚在其洛杉磯市恩西諾岡（Encino Hills）的家中遭遇搶劫，當時家中還有她的兩個孩子，分別是七歲和五歲。據悉，Kemsley當時被劫匪用槍指著頭，劫匪搶走了價值約100萬元的財物。

有三名劫匪在27日晚約11時闖入了 Kemsley的家中，當時她正在睡覺。Kemsley和她丈夫Paul 「PK」 Kemsley剛在倫敦參加完親戚的婚禮，她先返回家來。在搶案發生時，Paul 「PK」 Kemsley仍在國外，目前正在趕回加州

有線人稱，搶案發生時，Kemsley一直在極力保護自己的孩子。

當時劫匪砸破房子後面的窗戶進入房內走到樓上，兩名劫匪走到 Kemsley的臥室，劫匪抓住她，她懇求，「不要傷害我的孩子，不要殺了我，我是一名母親。」但其中一名劫匪說，「殺了她。」

劫匪對房子進行了20分鐘的掃蕩，搶走了價值約100萬元的珠寶和名牌包。劫匪沒有進入孩子們的房間，所幸無人受傷。

劫匪走後，Kemsley報了警並打電話給身在倫敦的丈夫。

洛杉磯市警局表示，受害人還未鎖定嫌疑人身分。警方稱嫌疑人為20歲至30歲的男子，穿著黑色帽衫、黑色褲子。

事件發生後，「比佛利嬌妻」其他主演包括Lisa Rinna， Erika Jayne等都去看望了 Kemsley。華裔人妻孔令華（Crystal Kung Minkoff）也參演了該真人秀節目，孔令華是孔子76代後裔，

Kemsley來自康乃狄克州（Connecticut），後來搬至加州。她在2017年創辦了比佛利泳衣品牌，之後公司生產線擴展至運動裝和配飾、婚紗等。

加州 洛杉磯 倫敦

上一則

後疫情下辭職潮湧現 66%的人希望換工作 原因有這些

下一則

洛縣發生車對車槍擊案 1人受傷

延伸閱讀

獨／紐約銀行劫匪再搶一家 遭警逮捕 身懷3把槍

獨／紐約銀行劫匪再搶一家 遭警逮捕 身懷3把槍
非裔男彈弓破車窗 屋崙華埠又現搶案

非裔男彈弓破車窗 屋崙華埠又現搶案
11次犯罪紀錄嫌犯續搶劫 警察局長稱保釋改革法案背鍋

11次犯罪紀錄嫌犯續搶劫 警察局長稱保釋改革法案背鍋
劫匪出沒貝瑞吉地鐵洗劫醉男 華男目睹

劫匪出沒貝瑞吉地鐵洗劫醉男 華男目睹
巴沙迪那男遭搶力抗 3劫匪落荒逃

巴沙迪那男遭搶力抗 3劫匪落荒逃
遇劫死守背包 亞裔婦遭匪痛毆

遇劫死守背包 亞裔婦遭匪痛毆

熱門新聞

日前拜登政府宣布，美國自11月8日起取消對中國在內的33國旅客入境限制。（CBP提供）

世說新聞╱綠卡逾期返美 11月後恐更難

2021-10-23 14:34
加州一家三口因高温脱水死亡。（亲友ROSANNA HEASLETT图片）

加州1家3口離奇陳屍森林 警查出死因：高溫脫水

2021-10-21 22:16
南加亞凱迪亞（Arcadia）華人地產經紀史瑞雪（譯音）26日認罪，將募集的資金用於私人用途 。（史瑞雪推特圖片）

華人地產經紀認罪 謊稱投資可獲簽證 集資2160萬供私人揮霍

2021-10-27 02:19
窗戶玻璃忽然因熱脹冷縮自己出現一道裂紋。（王太太提供）

華人買新屋不到一年 屋簷漏水、窗裂沙入

2021-10-23 02:19
房屋設計很現代，由塊狀和平板構成型態。（MLS圖片）

「瘋狂的亞洲富豪」讓華裔作者致富 洛杉磯買豪宅

2021-10-21 19:56
洛杉磯每月1000元現金援助計劃申請於本週五開始。（unsplash.com）

洛市將為低收入戶每月發放1000元 持續一年 唯須申請

2021-10-27 18:34

超人氣

更多 >
四川女學生火鍋店慶生「偷塞紙條」老闆看完急衝醫院

四川女學生火鍋店慶生「偷塞紙條」老闆看完急衝醫院
紐約飛加州 頭等艙亞裔男乘客毆打空服員 飛機迫降後被捕

紐約飛加州 頭等艙亞裔男乘客毆打空服員 飛機迫降後被捕
華女機場遭詐騙 上車3分鐘索400元

華女機場遭詐騙 上車3分鐘索400元
拜登揭曉1.85兆預算 「沒人會得到所有想要的，包括我」

拜登揭曉1.85兆預算 「沒人會得到所有想要的，包括我」
洛市將為低收入戶每月發放1000元 持續一年 唯須申請

洛市將為低收入戶每月發放1000元 持續一年 唯須申請