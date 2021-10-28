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後疫情下辭職潮湧現 66%的人希望換工作 原因有這些

記者邵敏／洛杉磯報導
調查顯示，全美將近66%的人希望改變工作現狀。（unsplash.com）
調查顯示，全美將近66%的人希望改變工作現狀。（unsplash.com）

疫情時代出現一些讓人困惑的現象，比如不少行業一直招不到員工，其實政府提供的額外失業金早在9月初就停發，但用工荒持續存在；同時，很多人湧入辭職隊伍或者換工作，為何會出現這樣的情況？

有經濟學家表示出現辭職潮的原因很複雜，其中一個關鍵因素是美國人現金充裕。政府在疫情期間的經濟刺激計劃，讓許多家庭在過去18個月收到多筆支票，同一時期，房屋價值和股票價格也上漲。因此，許多家庭比過去擁有更多的財務緩衝，這可能是人們辭職的直接原因之一。

牛津大學經濟史博士徐永泰認為，辭職潮並不是短期突然湧現的，而是一個積累的數據。他說，相關調查顯示，新冠疫情影響的員工人數比2008年經濟危機時增加了十倍，「2008年影響了500萬人，現在大概影響5000萬人。」同時全美將近66%的人希望改變工作現狀，這些數據都非常龐大。

徐永泰分析，出現辭職潮並不表示很多人想放棄工作，更多的人是想換一份工作，選擇嘗試不同行業，人們辭去現有工作有以下幾個原因。

第一，疫情讓人們的工作環境發生巨大變化，很多公司、行業因此關閉或允許員工居家上班，「以前認為帶孩子上班是根本不可能的事情，現在也變得可能了，一邊居家工作一邊帶孩子成為常態。」當一些公司提出讓員工返回辦公室上班的時候，有些員工就會評估到底值不值得回去，不少人會在面臨選擇時提出辭職。

第二，遠程上班讓員工產生心理變化，開始重新認識自己現有工作的價值，同時不少人在疫情期間接受網上再教育課程，也有了更多機會尋找其他工作，跨行業工作意識前所未有地高漲。

第三，疫情誕生很多新興行業，也影響了人們對於工作的選擇和看法。徐永泰舉例說，比如送餐服務就是個新興行業，一些原本收入不高的人就放棄之前工作，嘗試送餐服務，「這個工作不用接觸很多人，感染新冠的風險也低。」

徐永泰還指出，政府一直在經濟市場做無償補助，聯儲會也不漲利息，導致人們上班意願不高，且通貨膨脹嚴重，如果普通員工的收入無法抵制通膨壓力，他們就會考慮辭去現有工作，希望找到一份薪水更高的工作。

有經濟學家綜合了目前人力市場供需失衡的六大因素分別是：新冠疫情、年長者提前退休、照顧家人、儲蓄增多、薪資不夠高、勞工需要時間調適重返職場。許多年長者因為感染病毒的風險較高，也較容易成為重症甚至死亡，因此不少人選擇提前退休。明尼蘇達大學勞工經濟學副教授Aaron Sojourner表示，與兩年前相比，今年9月退出職場者多出360萬人，其中89%為55歲以上的勞工。

工作 疫情 勞工

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