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洛縣年輕媽媽殺死幼女後自殺身亡

洛杉磯訊
克萊蒙市近日發生年輕媽媽殺死幼女自殺命案。（CPD ）
克萊蒙市近日發生年輕媽媽殺死幼女自殺命案。（CPD ）

加州洛杉磯縣突發年輕媽媽殺死幼女後自殺命案。克萊蒙市（Clarement） 警局最新發布資訊，市區一棟集合公寓近日發生命案，一名年輕媽媽與幼女死亡。警方初步確定是先謀殺後自殺，無其他嫌犯。

警方表示，26日晚有居民報警，稱一對母女已經失聯多日。警員到母女居住的公寓做狀況調查（welfare check），發現母女的遺體，警方判斷這是一起謀殺/自殺案。33歲年輕媽媽殺死18個月的幼女後，在居住的公寓自殺。

命案發生在克萊蒙市Morton Circle1400號街區一棟集合公寓。警方說，警員到達失聯母女所住的居所，敲門後無人應答，警員感到情況可疑，於是破門進入室內檢查。發現33歲女子Anabel Reyes-Becerra，和幼女Arianny Reyes-Arevalo身上有血跡，且無任何反應，待急救人員趕到時確定母女兩人已死亡多日。

警方表示，根據初步情況判斷，該命案屬於媽媽殺死幼女，然後自殺。案件中使用的凶器是一把刀，已在現場發現。無跡象表明有其他人闖入公寓作案，也無跡象顯示有任何嫌犯與該案有關係。

警方也希望民眾若有該案其它線索，可致電克萊蒙市警局909-399-5420，協助警方暸解更多案件資訊。

加州 南加 洛杉磯

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