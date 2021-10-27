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洛市將為低收入戶每月發放1000元 持續一年 唯須申請

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
洛杉磯每月1000元現金援助計劃申請於本週五開始。（unsplash.com）
洛杉磯每月1000元現金援助計劃申請於本週五開始。（unsplash.com）

洛杉磯市政府管理的一項新的每月1000元的現金援助計劃，將於10月29日（週五）開始接受申請，這項計劃讓洛市成為美國發起此類現金援助的最大城市。

洛市的此項基本收入保障計劃將為3200戶家庭提供長達一年的每月津貼，為期十天的申請期於本週五開始，屆時官員將發佈如何申請的詳細信息。市府官員表示，受益人將由該市的研究合作夥伴、收入保障研究中心隨機選擇，具體名單將在明年1月初公佈。

符合此項援助計劃的申請人須住在洛市內，收入等於或低於聯邦貧困線，至少有一個受撫養的孩子或懷孕，年滿 18 歲，並且有與新冠疫情相關的財務和/或醫療困難。

洛杉磯市市長賈西提（Eric Garcetti）稍早曾表示，他提出的援助計劃不會使用納稅人的錢，而是會用聯邦疫情救濟金支付，但城市預算分析師已確定不能使用聯邦資金。賈西提在受訪時表示，他希望該市的援助計劃能夠激勵聯邦政府發起類似舉措，「投入資金讓人們擺脫貧困，比讓他們終生貧困要便宜得多。」

一些組織比如Howard Jarvis納稅人協會，反對此類現金援助計劃，指出除非是用私人美元支付才可以接受。

疫情 賈西 洛杉磯

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