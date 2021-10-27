南加河濱加大為全美成長最快大學 這項表現還排第一

河濱加州大學被認為是全美成長最快大學。（UCR）

據南加 內陸河濱加州大學 （UCR）資訊，近年來隨著UCR在全美各大學排名榜位次持續靠前，這所大學漸漸被更多人熟悉和認可，也讓UCR學生及教職感到激勵和興奮。目前UCR被權威排名認為是全美成長最快的大學，同時被評為全美社會流動性（Social Mobility）第一的大學。

據全美Money Magazine日前所做的大學排名，UCR在美國 大學中排名第48位，並且根據世界大學排名中心（the Center for World University rankings）排名，UCR位列全球大學排名前1%的名次中。在過去三年，美國新聞與世界報導（U.S. News & World Report）每年都將UCR評為全美社會流動性第一的大學。

社會流動性指的是，學院或大學以較低的學費，教育經濟上處於劣勢的學生（家庭收入低於全國中位數），讓他們畢業後，能夠從事高薪工作的表現。

作為一所有著優越南加州地理位置的公立大學，UCR吸引著愈來愈多追求開創性研究的傑出教師和學者。在這裡，有領導全球抗擊蚊媒疾病的世界級遺傳學專家，也有美國最大室內大氣實驗室，空氣污染和替代燃料研究的領導者。

UCR一直在向著更高目標努力，正是這種精神，使得UCR在過去五年在世界範圍大學整體排名攀升了184位（根據2022WSJ/THE報告）。在「華爾街日報」（The Wall Street Journal）和「泰晤士高等教育報」（Times Higher Education )的大學排名系統中，進入公立大學前50名。

綜合世界大學排名中心及全球及美國媒體報導，UCR在近些年獲得榮譽：連續三年成為美國社會流動性排名第一大學；全國最好的12所公立大學之一；醫學院的多樣性在全美排名第六位；位列全球前1%的大學；全美最具創新大學第26名；世界範圍內昆蟲學研究第二名；美國最具價值大學之一；在植物和動物學領域世界排名第26位；全美最環保公立大學第16名。