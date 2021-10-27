我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍：高度關切中國極音速武器

聯邦衛福部受炸彈威脅緊急疏散 警方已排除隱患

南加河濱加大為全美成長最快大學 這項表現還排第一

河濱訊
河濱加州大學被認為是全美成長最快大學。（UCR）
河濱加州大學被認為是全美成長最快大學。（UCR）

南加內陸河濱加州大學（UCR）資訊，近年來隨著UCR在全美各大學排名榜位次持續靠前，這所大學漸漸被更多人熟悉和認可，也讓UCR學生及教職感到激勵和興奮。目前UCR被權威排名認為是全美成長最快的大學，同時被評為全美社會流動性（Social Mobility）第一的大學。

據全美Money Magazine日前所做的大學排名，UCR在美國大學中排名第48位，並且根據世界大學排名中心（the Center for World University rankings）排名，UCR位列全球大學排名前1%的名次中。在過去三年，美國新聞與世界報導（U.S. News & World Report）每年都將UCR評為全美社會流動性第一的大學。

社會流動性指的是，學院或大學以較低的學費，教育經濟上處於劣勢的學生（家庭收入低於全國中位數），讓他們畢業後，能夠從事高薪工作的表現。

作為一所有著優越南加州地理位置的公立大學，UCR吸引著愈來愈多追求開創性研究的傑出教師和學者。在這裡，有領導全球抗擊蚊媒疾病的世界級遺傳學專家，也有美國最大室內大氣實驗室，空氣污染和替代燃料研究的領導者。

UCR一直在向著更高目標努力，正是這種精神，使得UCR在過去五年在世界範圍大學整體排名攀升了184位（根據2022WSJ/THE報告）。在「華爾街日報」（The Wall Street Journal）和「泰晤士高等教育報」（Times Higher Education )的大學排名系統中，進入公立大學前50名。

綜合世界大學排名中心及全球及美國媒體報導，UCR在近些年獲得榮譽：連續三年成為美國社會流動性排名第一大學；全國最好的12所公立大學之一；醫學院的多樣性在全美排名第六位；位列全球前1%的大學；全美最具創新大學第26名；世界範圍內昆蟲學研究第二名；美國最具價值大學之一；在植物和動物學領域世界排名第26位；全美最環保公立大學第16名。

美國 加州大學 南加

上一則

亞裔當選洛縣玫瑰皇后 多才多藝 還在網路報任執行編輯

下一則

蘋果手機最新iOS 15.1軟體 新增電子疫苗卡儲存功能

延伸閱讀

美國發行首本未指定性別護照 LGBTQI平權邁大步

美國發行首本未指定性別護照 LGBTQI平權邁大步
看了一部紀錄片後 陳美帆開啟另一扇大學之門

看了一部紀錄片後 陳美帆開啟另一扇大學之門
公主嫁平民/小室正直有禮 大學時就求婚

公主嫁平民/小室正直有禮 大學時就求婚
打高端疫苗無法入境美國 影響蔡賴出訪？

打高端疫苗無法入境美國 影響蔡賴出訪？
助台自衛、挺入聯 美：一中政策未變

助台自衛、挺入聯 美：一中政策未變
美國防高層：「神學士死敵」IS-K 半年內有能力襲擊美

美國防高層：「神學士死敵」IS-K 半年內有能力襲擊美

熱門新聞

洛杉磯國際機場出入境。（CBP提供）

世說新聞／華生LAX入境被遣返 失聯4天竟遭如此對待

2021-10-20 13:55
日前拜登政府宣布，美國自11月8日起取消對中國在內的33國旅客入境限制。（CBP提供）

世說新聞╱綠卡逾期返美 11月後恐更難

2021-10-23 14:34
化名為B同學的留學生在入境美國過程中因不明原因遭海關刁難，直接被送至「小黑屋」，過程中遭銬上手銬腳鐐。（本報檔案照）

華生入境遭手拷腳鐐遣返 律師：或與關員衝突且不配合

2021-10-24 02:20
加州一家三口因高温脱水死亡。（亲友ROSANNA HEASLETT图片）

加州1家3口離奇陳屍森林 警查出死因：高溫脫水

2021-10-21 22:16
窗戶玻璃忽然因熱脹冷縮自己出現一道裂紋。（王太太提供）

華人買新屋不到一年 屋簷漏水、窗裂沙入

2021-10-23 02:19
房屋設計很現代，由塊狀和平板構成型態。（MLS圖片）

「瘋狂的亞洲富豪」讓華裔作者致富 洛杉磯買豪宅

2021-10-21 19:56

超人氣

更多 >
中國第一網紅淪最慘打工人 李子柒告經理人 徹底撕破臉

中國第一網紅淪最慘打工人 李子柒告經理人 徹底撕破臉
日皇室女眷不能承受之重 真子公主覺得「自尊遭踐踏」

日皇室女眷不能承受之重 真子公主覺得「自尊遭踐踏」
美撤銷中國電信子公司在美營運權 限60天內終止業務

美撤銷中國電信子公司在美營運權 限60天內終止業務
最強外食族？他買遊樂園年票爽吃一整年 只花150美元

最強外食族？他買遊樂園年票爽吃一整年 只花150美元
供應鏈大亂 準備面對「史上最貴」感恩節開銷

供應鏈大亂 準備面對「史上最貴」感恩節開銷