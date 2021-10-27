我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍：高度關切中國極音速武器

聯邦衛福部受炸彈威脅緊急疏散 警方已排除隱患

亞裔當選洛縣玫瑰皇后 多才多藝 還在網路報任執行編輯

記者李雪／綜合報導
亞裔女孩Nadia Chung贏得2022年玫瑰皇后后冠。（玫瑰委員會圖片）
亞裔女孩Nadia Chung贏得2022年玫瑰皇后后冠。（玫瑰委員會圖片）

洛杉磯縣巴沙迪那玫瑰花車大遊行組委會，26日宣布拉肯亞達弗林楚奇高中亞裔學生Nadia Chung，贏得2022年玫瑰皇后后冠。

亞裔女孩Nadia Chung的父親Sanah Chung來自南韓，母親是Sonia Chang，她還有一個哥哥Toby。Nadia是「The Outspoken Oppa」的執行編輯，這是一個青少年可以就重要問題分享觀點的網站，以韓語中的「哥哥」（Oppa）發音命名。Nadia還常常參加演講和辯論比賽，並幫助組織免費辯論研討會。她喜歡與朋友一起表演古典芭蕾和徒步旅行。Nadia說，她打算學習政治學和新聞學，希望成為一名關注社會正義的民權律師。

玫瑰皇后與六位玫瑰公主將作為2022年玫瑰錦標賽、巴沙迪那社區和大洛杉磯地區的親善大使；將訪問社區老人中心、兒童醫院、輕軌車站等，參加大約150項社區服務，增強聯繫回饋社會，並將友誼和真善美帶給千家萬戶。

今年有25位來自巴沙迪那地區24所高中的12年級女生參與初選，通過對她們的公眾演講能力、學業成績、青年領導能力，以及社區和學校參與度的考評，最終選出玫瑰七公主。除了擔任社區代表外，她們每人還將獲得7500元教育獎學金。

六位玫瑰公主分別是Jeannine Briggs（John Marshall高中），Ava Feldman（South Pasadena高中），Abigail Griffith（Pasadena高中）、Swetha Somasundaram（Arcadia高中），McKenzie Street（Flintridge Sacred Heart高中），Jaeda Walden（La Cañada高中）。

亞裔女孩Nadia Chung贏得2022年玫瑰皇后后冠。（玫瑰委員會圖片）
亞裔女孩Nadia Chung贏得2022年玫瑰皇后后冠。（玫瑰委員會圖片）

亞裔 洛杉磯 遊行

上一則

南加中醫師癡迷張大千 自費辦真跡展 出月曆送親友

下一則

南加河濱加大為全美成長最快大學 這項表現還排第一

延伸閱讀

亞凱迪亞市華裔砸1.5億建酒店 疫中開業

亞凱迪亞市華裔砸1.5億建酒店 疫中開業
增加少數族裔青年就業機會 布里德、UCSF推有償實習

增加少數族裔青年就業機會 布里德、UCSF推有償實習
華埠服務中心 加入UCLA中西醫學中心

華埠服務中心 加入UCLA中西醫學中心
競選日落公園市議員 阿維萊斯反對7、8大道改單行

競選日落公園市議員 阿維萊斯反對7、8大道改單行
關懷失讀症 電影五彩繽紛11/3免費放映

關懷失讀症 電影五彩繽紛11/3免費放映
韓裔高中女生Nadia Chung 榮膺2022年玫瑰皇后

韓裔高中女生Nadia Chung 榮膺2022年玫瑰皇后

熱門新聞

洛杉磯國際機場出入境。（CBP提供）

世說新聞／華生LAX入境被遣返 失聯4天竟遭如此對待

2021-10-20 13:55
日前拜登政府宣布，美國自11月8日起取消對中國在內的33國旅客入境限制。（CBP提供）

世說新聞╱綠卡逾期返美 11月後恐更難

2021-10-23 14:34
化名為B同學的留學生在入境美國過程中因不明原因遭海關刁難，直接被送至「小黑屋」，過程中遭銬上手銬腳鐐。（本報檔案照）

華生入境遭手拷腳鐐遣返 律師：或與關員衝突且不配合

2021-10-24 02:20
加州一家三口因高温脱水死亡。（亲友ROSANNA HEASLETT图片）

加州1家3口離奇陳屍森林 警查出死因：高溫脫水

2021-10-21 22:16
窗戶玻璃忽然因熱脹冷縮自己出現一道裂紋。（王太太提供）

華人買新屋不到一年 屋簷漏水、窗裂沙入

2021-10-23 02:19
房屋設計很現代，由塊狀和平板構成型態。（MLS圖片）

「瘋狂的亞洲富豪」讓華裔作者致富 洛杉磯買豪宅

2021-10-21 19:56

超人氣

更多 >
中國第一網紅淪最慘打工人 李子柒告經理人 徹底撕破臉

中國第一網紅淪最慘打工人 李子柒告經理人 徹底撕破臉
日皇室女眷不能承受之重 真子公主覺得「自尊遭踐踏」

日皇室女眷不能承受之重 真子公主覺得「自尊遭踐踏」
美撤銷中國電信子公司在美營運權 限60天內終止業務

美撤銷中國電信子公司在美營運權 限60天內終止業務
最強外食族？他買遊樂園年票爽吃一整年 只花150美元

最強外食族？他買遊樂園年票爽吃一整年 只花150美元
供應鏈大亂 準備面對「史上最貴」感恩節開銷

供應鏈大亂 準備面對「史上最貴」感恩節開銷