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南加中醫師癡迷張大千 自費辦真跡展 出月曆送親友

記者張宏／亞凱迪亞報導
于士傑對每幅畫如數家珍，和各界同好分享。（記者張宏／攝影）
于士傑對每幅畫如數家珍，和各界同好分享。（記者張宏／攝影）

洛杉磯縣亞凱迪亞（Arcadia）華人中醫師于士傑近日舉辦張大千敦煌禮佛80年纪念精品展。他多年來癡迷張大千、徐悲鴻等名家畫作收藏，不僅將多年研究心得為文，並製作多本張大千和徐悲鴻的月曆，且幾乎每年都自費辦畫展展出收藏和同好分享。

影音來源：記者張宏

于士傑連續八年自費出版張大千畫作月曆，贈送親朋。去年因為疫情停擺，今年正值張大千敦煌禮佛80年，他將秘藏多年的真跡精品展出，希望在疫情中帶給大家勇氣，就像張大千在抗戰期間面臨困境進入敦煌苦心臨摹一樣。他對每幅畫如數家珍，和各界同好分享。

于士傑父親于仁平是韓國僑領，是華僑初中和華僑高中創辦董事長，與韓國政要往來很多，有機緣接待訪問韓國的書畫大師溥心畬、黃君璧、張大千等多人，當面請教，與書畫的淵源很深。張大千敦煌禮佛之後重彩工筆的再摹精品等畫作散落海外，于家的中和堂也在無意中成為這些藝術遺產的收藏者和保護者。

于士傑說，他從小看著牆上掛的這些畫作長大，自己也有機會收藏許多名家書畫。多年來他到處蒐集書畫冊、專書、錄影帶，潛心研讀，可謂不痴不迷不言收藏。他還將多年研究心得寫出，製作了多本張大千和徐悲鴻的月曆。

內行看門道，于士傑對張大千不同時期的風格變化娓娓道來。他說，張大千到敦煌臨摹後，作品中按照西藏喇嘛方式以特殊天然礦物研製顏料，顏色鮮豔美麗持久，很難仿造。他還特別運用紫外線燈照射畫作，可看到礦物顏料下一層一層的變化。

為了讓西方人擺脫對張大千仿造者的最初印象，于士傑通過辦畫展和出月曆的方式，讓西方同好感受張大千作品的色彩之謎。他說，張大千一生畫作不同時期有不同風格特點，尤其是在敦煌臨摹畫更見功力，沒有張大千就沒有敦煌畫被世人了解。他畫的觀音和佛教作品的用色，細節都讓人印象深刻。

亞凱迪亞（Arcadia）華人中醫師于士傑近日舉辦張大千敦煌禮佛80年纪念精品展...
亞凱迪亞（Arcadia）華人中醫師于士傑近日舉辦張大千敦煌禮佛80年纪念精品展。（記者張宏／攝影）
于士傑對每幅畫如數家珍，和各界同好分享。（記者張宏／攝影）
于士傑對每幅畫如數家珍，和各界同好分享。（記者張宏／攝影）
亞凱迪亞（Arcadia）華人中醫師于士傑近日舉辦張大千敦煌禮佛80年纪念精品展...
亞凱迪亞（Arcadia）華人中醫師于士傑近日舉辦張大千敦煌禮佛80年纪念精品展。（記者張宏／攝影）

疫情 畫展 亞凱迪亞

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