洛縣一高中傳出33人確診新冠

南加洛杉磯縣一所高中33名學生及教職確診感染新冠病毒。（KTLA）

南加洛杉磯縣一所高中發生群體感染新冠肺炎 ，有33人確診，絕大多數是學生。

據KTLA5報導，這起群體感染事件發生在洛縣 縣屬地瓦倫西亞高中（Valencia High School），家長們在26日晚間接到學校通知，表示近一周內有33名學生及教職感染新冠肺炎，學校啦啦隊的學生感染居多，部分感染病例在前一天才確診。William S. Hart 聯合高中學區 發言人Dave Caldwell證實這一消息。Caldwell說，感染者中有一些職員，但多數是學生。

學生家長在26日晚間收到學校校長的電郵通知，學區表示會採取辦法應對這次病毒感染爆發（outbreak）。事發高中校長Pete Getz表示，由於感染病例數量突然增加，瓦倫西亞高中被確定為集中感染爆發設施，需要縣公共衛生局介入協助，並有更多防疫資源整合參與支持。據稱，該校也確定了一些密切接觸感染病例。

校長電郵稱，關鍵的是要記得，潛在密切接觸者不一定會生病，或者具有傳播疾病風險。如果學生無症狀及完全接種疫苗，或者有學生在過去90天裡感染新冠（COVID-19）並康復，就不需要隔離。學區官員也表示，事發學校仍保持開放，啦啦隊不會出現在本周五的學生橄欖球比賽現場。

無獨有偶，就在上周，洛縣另一所高中View Park Preparatory High School也因為新冠肺炎感染突發，導致校園關閉。這所獨立特許學校因為眾多家長擔憂，臨時要求學生改上網課。