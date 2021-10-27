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洛市長訪華埠中餐館 啟動小企業2500萬贈款 限時申請

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
洛杉磯市長賈西提（右二）訪問華埠合和海鮮燒臘麵館和店主合影，啟動贈款援助計劃，讚揚華資小企業體現了洛杉磯人的最佳價值觀。（市長辦公室）
洛杉磯市長賈西提（右二）訪問華埠合和海鮮燒臘麵館和店主合影，啟動贈款援助計劃，讚揚華資小企業體現了洛杉磯人的最佳價值觀。（市長辦公室）

洛杉磯市市長賈西提（Eric Garcetti）26日訪問華埠合和海鮮燒臘麵館（Hop Woo BBQ & Seafood Restaurant），宣布啟動一項贈款計劃，向該市5000家小企業各提供5000元贈款。

洛杉磯市利用《美國救援計劃法案》（American Rescue Plan Act）中的資金，向受到新冠（COVID-19）疫情影響而需要財務幫助的小企業，提供總金額2500萬元的贈款，並讚揚小企業體現了洛杉磯人的最佳價值觀。

這筆錢將通過名為「復甦支票計劃」（Comeback Checks Program）支付，並通過樂透抽籤作業選擇贈款對象。第一輪申請期從26日中午開始，一直持續到11月2日。申請單位可登錄 comebackchecksla.com。

賈西提對合和海鮮燒臘麵館業主說，「我們的小企業體現了洛杉磯人的最佳價值觀-勇氣、努力工作和為鄰居服務的承諾。通過這項投資，洛杉磯市正在加倍努力，幫助小企業恢復和繁榮。」

市長說，「這筆錢可以用於小企業任何需要的地方，可以支付員工薪資單，可以用於設備，可以用於租金，可以用於保險，還可以償還未付的帳單，或者作為繼續運營的資金。」

該贈款援助計劃網頁說，受助人必須將資金用於3月3日之後發生與大流行相關的運營支出。符合條件的用款，可以包括員工工資和福利、租金、水電費或向供應商支付的款項。符合申請資格的企業，必須位於洛杉磯市內，持有效的營業稅登記證，還需要自 2020 年 3 月 1 日起運營，並且因為 COVID-19影響而經歷了財務困難。

洛杉磯市經濟和勞力發展部主任 Carolyn Hull 說，支票贈款計劃為洛杉磯市的夫妻店、當地餐館和小企業的復甦提供了急需的推動力。洛杉磯人是有韌性的，這些贈款為小企業提供財政支持，以鞏固和推動他們走向經濟復甦的旅程。

據市府官員稱，當地擁有的特許經營權（franchises）有資格獲得贈款，但國家或地區擁有的特許經營權則沒有資格。其他不符合申請條件的企業，包括大麻店、烈酒店、煙草店、賭場和槍店等。

洛杉磯市長賈西提（左二）訪問華埠合和海鮮燒臘麵館，啟動復甦支票計劃為5000家小...
洛杉磯市長賈西提（左二）訪問華埠合和海鮮燒臘麵館，啟動復甦支票計劃為5000家小企業提供總額2500萬元贈款。（KTLA）

洛杉磯 租金 支票

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