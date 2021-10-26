南加疫情趨緩 但聖伯納汀諾縣新冠感染入院人數上升

聖伯納汀諾縣近期接種疫苗人數有減少。（聖安東尼奧醫院）

據南加內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）最新發布的疫情 資訊，雖然當地新冠（COVID-19）感染入院患者數近一段時間逐步減少，但最近一周感染入院患者數突然上升；25日縣公衛局公布統計結果，較比先前增加8%。由於該縣與州府統計方式存在差異，據州府數據，上一周，該縣新冠肺炎 死亡數達462例。

據州府統計，目前聖伯納汀諾縣有268例感染入院患者，73例在重症加護病房，意味著較比上一周增加更多入院患者，比例是8%。不過重症加護病房COVID-19感染患者減少15%。縣府也報告在過去一周有感染死亡462例，數量之多令人驚訝。

縣府發言人沃特（David Wert）將如此高死亡數，原因歸結為州府和縣府在統計數據方面存在差異。沃特早在一個月前就宣稱，縣府官員已經注意到州府統計「在死亡數方面，州府統計數量要比縣府統計多很多」

縣府官員暸解到，州府在報告統計感染死亡數方面，改變了以往方式，並將仍在調查的疑似病例也計算在內。沃特表示，該縣在確認因患者感染COVID-19死亡之前，不會將所謂疑似感染死亡，納入公布的新冠肺炎死亡數，同時表示，確認過程需要數周或幾個月時間。

目前，聖伯納汀諾縣有居民118萬4437人至少接種一劑疫苗 ，完全接種者有大約106萬7399人。自疫情爆發以來，該縣新冠肺炎感染者總計35萬2091例，過去一周感染有2127例。總計死亡5720例，過去一周死亡462例。

從近來當地民眾接種疫苗統計，近一周接種第一劑疫苗的居民數較比上一周減少9%，完全接種疫苗居民數減少7%。