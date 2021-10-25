南加七旬骨董車愛好者 被收藏的限量骨董車輾斃

死者生前收藏古董車示意圖。（資料圖）

在美國 有很多人喜歡收藏骨董車，並常在公路上風光駕駛骨董車出行。不過因為收藏的骨董車導致發生命案就很離奇。近日，南加 河濱縣（Riverside County）一名年逾七旬的骨董車愛好者，準備駕駛骨董車外出時，不幸在自家車道上，遭車子逆行輾斃。警方表示，事故正在調查中。

加州 公路巡警局表示，事故發生在河濱縣坦密庫拉市（Temecula）以西一個社區，時間在10月24日午後大約5時，位於Corte Bonita路22305號的一棟民宅。河濱縣警局法醫處確認死者是奈斯（George Ness），76歲。

警官拉斯格（Mike Lassig）表示，案發時，奈斯將他收藏的骨董車1935 Chrysler Airflow從住宅停泊間開出來，準備外出兜風。警方說，尚不知當時奈斯是否將骨董車引擎處於空轉狀態。

拉斯格表示，奈斯離開駕駛座時，並未確保車輛安全停穩。於是車突然開始向西南方向逆行，直接將站在車道上欣賞骨董車，猝不及防的奈斯撞倒輾壓斃命。目擊者撥打911報警，急救人員很快趕到事故現場，奈斯因頭部重傷宣布不治。警方表示，事故原因正在調查中。

骨董車1935 Chrysler Airflow是美國克萊斯勒公司在1934年至1937年出廠老牌汽車，而Airflow是第一款流線型車，顯得更時尚，更不易受空氣阻力影響。1935年，該公司生產的Airflow款車數量不到8000輛。由於數量有限，受到很多骨董車收藏愛好者青睞。