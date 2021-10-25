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洛城僑界紀念台灣光復76週年

本報記者／蒙特利公園市報導
僑學界多個組織及民選官員在蒙特利公園市舉辦祈福鮮花儀式。（本報記者／攝影）
僑學界多個組織及民選官員在蒙特利公園市舉辦祈福鮮花儀式。（本報記者／攝影）

為了慶祝中華民國110年雙十國慶暨紀念台灣光復76週年，三民主義建設台澎金馬成果，僑學界多個組織及民選官員，25日在蒙特利公園市（Monterey Park）市府廣場紀念碑前舉辦鮮花祈福儀式。

影音來源：本報記者

當天下著濛濛小雨，蒙市城中商會會長陳貴東解釋本次活動宗旨。他說，一是向世界各國領袖傳達訊息，國與國的交往需要以王道文化做為執政的哲學基礎，而不是訴諸武力霸權。他說做人要永遠秉着一顆感恩的心。其二是祈福兩岸和平互助互信各求發展。其三是祈福世界人類過著和平幸福繁榮安居樂業的生活。其四是提倡互信互助共存共榮，是人類進步的原動力。

台灣會館董事長陳柏宇表示認同陳貴東的理念。他說，世界需要和平，兩岸更需要和平。中華民國台灣是一個民主自由人權法治的國家，臺灣民主自由人權法治的制度實施經驗可以作為大陸政府施政的參考及學習的地方。

當天致詞嘉賓還有蒙市市長饒影凡、前市長林達堅，以及台灣同鄉聯誼會會長謝傳佐等。參與舉辦紀念活動的組織有台灣旅美鄉親聯誼會，洛杉磯三民主義大同盟，加州台灣同鄉聯誼會，南加州中國文化大學校友會，印太研究中心，蒙市城中商會，中華旗隊，榮光聯誼會，中華民國退伍軍人協會南加州分會，美西華人學會等。

儀式的最後大家在榮光會沈露莤會長及退休教授廖茂俊帶領下，齊唱「台灣光復紀念歌」和「感恩的心」。

陳貴東說，本次活動是社區僑胞自動自發出錢出力秉著熱愛台灣，支持擁護中華民國憲法體制而舉辦的，感恩各位僑胞的努力，讓活動圓滿舉辦。

切蛋糕儀式。（本報記者／攝影）
切蛋糕儀式。（本報記者／攝影）

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