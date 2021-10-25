萬聖節盛大回歸 洛縣華人聚居城市活動太豐富

寵物們也穿上萬聖節服裝。（記者邵敏／攝影）

萬聖節 還沒有真正到來，民眾已強烈感受到節日的熱鬧氣氛，大街小巷都是這個季節的特別裝扮。洛杉磯縣華人聚居的阿罕布拉市（Alhambra）的南瓜節、萬聖節活動，也於10月24日（週日）隆重推出，這是疫情 時隔一年後的盛大回歸，人們紛紛表示玩得過癮。

影音來源：記者邵敏

當天活動豐富，跑步比賽首先拉開南瓜節帷幕，上午7時多，來自遠近城市的民眾都聚集到市中心Main Street和Commonwealth之間的二街，據主辦方表示，有600多人註冊參加此次跑步賽事。

比賽分組進行，包括10K、5K和1K，這是一個傳統賽事，至今已是第八屆，今年還新增一個半K路線，專門為四至五歲的孩子準備。司儀在隊伍前面領跑，配合有趣的熱身運動和快速舞蹈，給賽事增添不少樂趣。一些晚來的市民看了比賽直呼遺憾，說明年一定要讓自己的孩子也來參加跑步比賽。

中午12時左右，萬聖節服裝大賽在歡快的音樂中熱鬧出台，大人孩子們穿著節日盛裝，寵物們也裝扮得十分可愛，在舞台上競相展示，比賽最後評出三名得勝者，冠軍榮獲300元獎金。

阿市華裔市長黃幼平（Katherine Lee）擔任評委之一，她說這是她擔任市長以來參加的第一次萬聖節活動，「阿市這項活動由來已久，去年因疫情沒有舉辦，今年大家熱情高漲，多項活動綜合在一起舉行，很興奮又能回到人群中。」她指出此次活動收益將用於阿市教育基金會，比如資助學區學校購買各種樂器，讓孩子們免費參加各種音樂項目。

當日活動另有樂隊現場表演助興，孩子們開心地走進南瓜園中，挑選一個屬於自己的免費南瓜，並在現場製作南瓜手工。阿市市民Shelly和孩子一起在做南瓜燈，她說每年的萬聖節活動都是孩子最期待的，去年因疫情取消，一家人都很失望，今年又能來到現場，大人小孩都玩得不亦樂乎。

此外還有多項免費活動提供給孩子們，與小動物的親密接觸，在臉上、手上畫彩繪，得到有創意的萬聖節氣球組合。當天下午活動現場附近的商家，也提前開始萬聖節的經典討糖活動，孩子穿著奇裝異服，挨家挨戶不給糖就搗蛋。

活動舉辦地點的二街有個農夫市場，每週日都會有許多新鮮果蔬攤位，此次萬聖節活動的舉辦地點特意選擇在這裡，人們帶著孩子一邊參加活動，一邊購買時令果蔬，開心度過週末。來自亞凱迪亞 市的張女士表示，現在正是柿子、冬棗、石榴等水果上市的季節，孩子玩得開心，自己也滿載而歸。