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橙縣華人獅子會「萬聖節化裝派對」創意爆表

橙縣訊
萬聖節化裝比賽頒獎。圖左起評審邱垂煌、亞軍吳賢榮、會長陳鳳桃、評審蔣翼鵬、第三名得獎人葉凡緯(左五前)、最佳人氣獎得主黃而明(左五後)、冠軍鄭麗雅、評審徐湛生、蔣翼鵬主任夫人馬秀家、主持人林翠雲。（橙僑提供）
萬聖節化裝比賽頒獎。圖左起評審邱垂煌、亞軍吳賢榮、會長陳鳳桃、評審蔣翼鵬、第三名得獎人葉凡緯(左五前)、最佳人氣獎得主黃而明(左五後)、冠軍鄭麗雅、評審徐湛生、蔣翼鵬主任夫人馬秀家、主持人林翠雲。（橙僑提供）

橙縣華人獅子會10月24日周日在橙縣華僑文教服務中心舉辦「萬聖節化裝派對」，這是該會自新冠肺炎(COVID-19)疫情舒緩後，舉辦的首場聯誼活動，希望在融入美國主流社區文化的同時，也能帶動僑民裝扮的巧思與創意。

當天萬聖節化裝比賽有11位來賓踴躍參賽，包括：《阿拉丁》茉莉公主、《哈利波特》魔法小子哈利、《摩登原始人》嬌妻威瑪、六塊肌猛男等，參賽者莫不使出渾身解數各出創意。經過熱烈的走秀、較勁，以及橙僑中心主任蔣翼鵬、僑務諮詢委員邱垂煌和徐湛生的評審，最後由鄭麗雅以《神隱少女》無臉男的裝扮奪冠，吳賢榮以《小飛俠》虎克船長造型贏得第二名，僑務促進委員葉旭旻的兒子葉凡緯，以小戰士裝扮獲得第三名，黃而明則以猛男造型贏得最佳人氣獎。

橙僑中心主任蔣翼鵬致詞表示，很高興今年疫情趨緩後，橙縣華人獅子會能接棒再度舉辦這個有創意、有益身心舒展的育樂活動。

橙縣華人獅子會新任會長暨僑務促進委員陳鳳桃則表示，疫情以來，橙縣華人獅子會定期舉行視訊會議，會員線上交流，致贈應節禮品關懷會員，且仍然繼續扶濟捐款、捐贈口罩關懷及服務社區，但顯少有機會舉行實體聚會活動。鑒於目前僑民普遍已接種兩劑新冠疫苗，由理事會通過及策劃2021萬聖節聯誼活動，並獲前會長邱垂煌及林翠雲大力贊助，希望透過這次活潑的聚會，為會員留下2021年最美好的回憶。

逾30位來賓出席派對，包括蔣翼鵬夫婦、僑務諮詢委員邱垂煌、林翠雲及徐湛生、僑務促進委員王孟恩、柑縣台灣同鄉會會長暨僑務促進委員黃而明夫婦、柑縣台美商會副會長暨僑務促進委員葉旭旻闔府、橙縣華人獅子會秘書長張慧玲及理事吳賢榮、柑縣台美商會理事洪陳鋒、柑縣台美商會青商部會長官振洋及橙縣華人獅子會會員等。

這場派對由林翠雲擔任主持人，還特別請DJ高手范遠昌總監演出音樂，活動更是精彩連連，包括萬聖節服裝秀及比賽、現場音樂演奏、卡拉OK歡唱、幸運抽獎。活動結束後，大家一起前往天香樓聚餐，渡過愉快的週末。

橙縣華人獅子會10月24日在橙僑中心舉辦「萬聖節化裝派對」，來賓在造型上爭奇鬥艷...
橙縣華人獅子會10月24日在橙僑中心舉辦「萬聖節化裝派對」，來賓在造型上爭奇鬥艷。（橙僑提供）
載歌載舞的卡拉OK歡唱。（橙僑提供）
載歌載舞的卡拉OK歡唱。（橙僑提供）
橙縣華人獅子會10月24日在橙僑中心舉辦「萬聖節化裝派對」，來賓在造型上爭奇鬥艷...
橙縣華人獅子會10月24日在橙僑中心舉辦「萬聖節化裝派對」，來賓在造型上爭奇鬥艷。萬聖節服裝走秀。（橙僑提供）
柑縣台美商會副會長暨僑務促進委員葉旭旻(左三)闔府參加活動，並幸運抽到大南瓜獎品...
柑縣台美商會副會長暨僑務促進委員葉旭旻(左三)闔府參加活動，並幸運抽到大南瓜獎品。右二為橙縣華人獅子會會長陳鳳桃。（橙僑提供）

橙縣 華人 萬聖節

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